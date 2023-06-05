Ebeveynlere YKS öncesi uyarı





Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler için Gölge Öğreticilik Bölüm Başkanı ve Aile Danışmanı Ögr. Gör Barış Tuncer, YKS’ye sayılı günler kala ebeveynlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sınava az bir süre kala ebeveynler, çocuklarının ders çalışması amacıyla onlara baskı yapıyor ya da hediyeler vaat ediyor ancak KOSTÜ Öğretim Elmanı Öğr. Gör. Barış Tuncer’e göre tüm bunlar ebeveynlerin yaptığı en büyük hatalar arasında yer alıyor. Tuncer’e göre ders çalışma sorumluluğunu öğrencinin kendisinin alması gerekiyor.

Tavsiyelerde bulunan Tuncer, "Sınavdan sonra görüşeceğiz, ne yaptığın ortaya çıkacak vb. cümleler kurmayın. Bu durum çocuğunuzda kaygı ve stersin artmasına endişe ve paniğe kapılmasına neden olabilir. Bunun yanında çatışmaların gerginliklerin artmasına yol açar. Sizin için sınavın ne anlam ifade ettiği, sınava yönelik tutum ve yaklaşımlarınız çocuğunuz açısından çok önemlidir. Kendi kaygılarınızı çocuğunuza yansıtmayın. Yüksek beklentilere girmek, detaylarla çok fazla ilgilenmek ve sınavı bir araç değil amaç olarak değerlendirmek çocuğunuzda sınav kaygısına neden olabilir" dedi.

"Tüm ailenin umudu sensin gibi cümleler kurmayın"

Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkalarının kullandığı ilaç, besin takviyesi vb. ürünleri hekim kontrolü olmadan çocuğunuza kullandırmayın. Dikkati, sınav başarısını artırdığı, zihin açtığı, konsantrasyon sağladığı şeklinde reklamı yapılan ürünlere karşı dikkatli olup hekim tavsiyesi olmadan bu tür ürünleri satın almayın. Ona güvendiğinizi hissettirin ve bu süreçte onunla devamlı iletişim içerisinde olun. Duygu ve düşüncelerinizi karşılıklı olarak paylaşmak ve empatik bir yaklaşım sergilemek çok önemlidir. Sınavı yüceltmeyin, ölüm kalım sorunu haline getirmeyin, destekleyici davranın. Sınavla ilgili konuşmalarınızda özenli olun, gerçekçi davranın, çocuğunuzu kesinlikle kimseyle kıyaslamayın. Sınavda başarısız olman tembel, yeteneksiz, başarısız, olduğun zeki olmadığın, her zaman başarısız olacağın anlamına gelmez, yalnızca daha fazla çalışman gerektiğini gösterir diyerek onu rahatlatmaya çalışın. Çocuğunuzu koşulsuz sevdiğinizi, ona olan saygı ve sevginizin, verdiğiniz değerin sınava bağlı olmadığını, sen bizim gözümüzde sınav başarın kadar varsın ve değerlisin mesajlarından, imalı sözler, bakışlar, sert, güvensizlik belirten ifadeler, davranışlardan özellikle kaçının. Hayatta başarılı ve mutlu olabilmenin sınavı kazanmaktan başka yolu yok, kesinlikle sınavı kazanmalısın, kazanamazsan el alem ne der kimsenin yüzüne bakamayız, abin şu bölümü kazandı, aynı başarıyı senden de bekliyoruz, tüm ailenin umudu sensin vb. cümleler kurmayın"

"Çok çalışmak ve verimli çalışmak farklı kavramlardır"

Dinlenmeden, aralıksız gece gündüz ders çalışılmasının doğru olmadığını aktaran Tuncer, bu süreçte çocuklardan sosyal etkinliklerden, arkadaş çevresinden tamamı ile vazgeçmesini istemenin gerçekçi olmadığını vurguladı. Ders dışı etkinliklerin, arkadaş çevresinin yaşamının bir parçası olduğunu ve sınav hazırlık sürecinde çocukların gevşemek, rahatlamak için onlara ihtiyacı olduğunu aktaran Tuncer, "Üniversite sınavı gerçeğini kabul edin. Sınavlar neden yapılıyor, sınavlara ne gerek var. Bu bilgiler gerçek hayatta hiçbir işinize yaramayacak, bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Gençlerin bütün hayatı birkaç saatlik bir sınava bağlı vb. çocuğunuzun sınava karşı olumsuz tutum geliştirmesine neden olacak cümleler kurmayın. Kalan süreyi etkili ve verimli değerlendirmesi, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanması konusunda çocuğunuza yardımcı olun. Çocuğunuzda huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, ders çalışma isteksizliği, mide bulantısı, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozulma, karın ağrısı vb. bedensel şikayetler varsa, çocuğunuzun dikkati ve konsantrasyonu bozulduysa, kendine güveni azaldıysa, kendini yetersiz ve değersiz görüyorsa ders başarısında belirgin bir düşüş varsa bunlar sınav kaygısı yaşadığının belirtileri olabilir bu konuda dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Bu belirtilere dikkat

Son olarak Tuncer, uzman yardımından çekinilmemesi gerektiğini belirterek "Çocuğunuz ders çalışmayı erteleme, sınav konusunda konuşmayı reddetme, soru sorulmasından rahatsız olma, dikkat dağınıklığı, konsantrasyonu sağlayamama gibi davranışlar gösteriyorsa, fiziksel şikayetlerinde belirgin bir artış söz konusu ise (karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsız olma veya tam tersi aşırı yeme, genel olarak mutsuz bir ruh hali) çok ders çalışmasına rağmen ders başarısının düşük olması gibi davranışlar gösteriyorsa bir ruh sağlığı uzmanından yardım almanız gerekiyor" sözlerine ekledi.

İHA