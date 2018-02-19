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GAYRİMENKUL:
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Bitcoin ile gayrimenkul satıyor

Gebze’de hizmet veren Doka Gayrimenkul bir ilke imza atarak portföyündeki iki tarlayı Bitcoin karşılığı satışa çıkarttı.

Bitcoin ile gayrimenkul satıyor

19 Şubat 2018 Pazartesi 10:09


Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113 sokakta hizmet veren Doka Gayrimenkul bölgemizde bir ilke daha imza attı. Şirketin portföyünde bulunan Balıkesir ve Çanakkale’de bulunan iki tarlayı Bitcoin karşılığında satışa çıkartıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doka Gayrimenkul şirketi sahibi Hakan Doğan, “Bizde yeni dünyaya ayak uydurarak portföyümüzdeki iki yeri Bitcoin karşılığında satışa çıkarttık” dedi.

İKİ YER BİTCOİN İLE SATILIK
Uzun yıllar Gebze bölgesinde hizmet verdiklerinin altını çizen şirket sahibi Hakan Doğan, “Bitcoin’in dünyada yükselen bir değeri var. Bizde bu anlamda müşterilerimizi bu alana yönlendiriyoruz. Bu konuda taleplerde alıyoruz. Bu anlamda Balıkesir’de bulunan 12 bin 500 metrekare tarlayı 2 bitcoin karşılığı, Çanakkale’de bulunan 766 metrekare tarlayı 1 bitcoin karşılığında satışa çıkarttık. Ödemeyi ledger nano s ile alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin tamamen dijital bir para birimi, ödeme sistemi ve merkezi olmayan bir mutabakat ağıdır. Sistem üzerinde kullanıcılar birbirlerine aracı olmadan doğrudan transferler yapabilir. Transferler merkezi olmayan dağınık bir kayıt ve mutabakat sistemine kaydedilir. Bu kayıt ve mutabakat sistemine Blockchain adı verilir. Bitcoin ağı üzerinde transfer edilen değer birimi bitcoin(BTC) olarak adlandırılır.
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