Bitcoin ile gayrimenkul satıyor





Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113 sokakta hizmet veren Doka Gayrimenkul bölgemizde bir ilke daha imza attı. Şirketin portföyünde bulunan Balıkesir ve Çanakkale’de bulunan iki tarlayı Bitcoin karşılığında satışa çıkartıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doka Gayrimenkul şirketi sahibi Hakan Doğan, “Bizde yeni dünyaya ayak uydurarak portföyümüzdeki iki yeri Bitcoin karşılığında satışa çıkarttık” dedi.



İKİ YER BİTCOİN İLE SATILIK

Uzun yıllar Gebze bölgesinde hizmet verdiklerinin altını çizen şirket sahibi Hakan Doğan, “Bitcoin’in dünyada yükselen bir değeri var. Bizde bu anlamda müşterilerimizi bu alana yönlendiriyoruz. Bu konuda taleplerde alıyoruz. Bu anlamda Balıkesir’de bulunan 12 bin 500 metrekare tarlayı 2 bitcoin karşılığı, Çanakkale’de bulunan 766 metrekare tarlayı 1 bitcoin karşılığında satışa çıkarttık. Ödemeyi ledger nano s ile alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.



BİTCOİN NEDİR?