TÜGEM’den Sürpriz Ziyaret

TÜGEM (TÜM GİRİŞİMCİ EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ) Kocaeli İl Başkanı Fuat Özdağ ile dernek üyeleri Gökhan Adıgüzel ve Serhat Öztürk Gebze Gazetesi imtiyaz sahipleri İsmail Kahraman, Emre Kahraman ve Gazeteci Yazar Enes Emre Öztürk ile bir araya geldi.

Gayrimenkul sektörüne ilişkin düşüncelerini Gebzegazetesi.com canlı yayınında paylaşan Özdağ; “Emlak piyasasında şuan tam alım yapma zamanı. Çünkü ilerleyen dönemlerde inşaat maliyetleri fiyatlara yansıyacak. Hâl böyle olunca bugünkü fiyatları bulmak da zorlaşacak. Bir de yetki belgesi meselesi var. Bu çok önemli bir konu. Gayrimenkul firmalarımızın mutlak suretle 5 Aralık 2019’a kadar yetki belgelerini tamamlaması gerekiyor. Belgeler Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla edinilebilecek.” ifadelerini kullandı. İsmail Kahraman daha sonra misafirlerine uzun yıllar emek vererek hazırladığı kütüphanesini gezdirdi. Başkan Özdağ, İsmail ve Emre Kahraman nezdinde Kahraman Grup ailesine ve Gazeteci Yazar Enes Emre Öztürk’e teşekkür etti.