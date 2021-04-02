BAŞKAN KOCAMAN’IN OTİZM DUYARLILIĞI

Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilen 2 Nisan, her yıl otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla her yıl kutlanırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde “Otizme Mavi Işık Yak” farkındalık etkinliği organize etti.

Kartepe Belediyesi Hizmet binasının mavi ışıkla aydınlatılması sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman Atla Terapi Merkezi’nde otizmli misafirleriyle bir araya geldi. Misafirleriyle birlikte at binen Başkan Kocaman, otizmli çocuklara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

HEPSİ BİZİM EVLADIMIZ

Otizmli misafirleriyle yakından ilgilenen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bakanlığımız tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasına destek verdik. Bugünde otizmli kardeşlerimizi Atla Terapi Merkezi’mizde misafir ettik. Bu merkezimiz kas ve gelişim hastalıkları, downsendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıklara sahip olan vatandaşlarımızın her zaman hizmetindedir. Bugün de birlikte çok güzel vakit geçirdik. Onların ruhları da, kendileri de çok güzeller. Bizim kıymetlilerimiz onlar. Hepsi bizim evladımız. Otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu unutmayalım” açıklamasında bulundu.