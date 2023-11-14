Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu





Fatih Sultan Mehmet hanın 3 Mayıs 1481'de vefat ettiği hünkar çayırı Fatih Otağının millet bahçesi olacağını ilan eden Cumhurbaşkanı Sn Erdoğanın bu sözünü yerine getjrmesi gereken Kocaeli Büyükşehir ve Gebze belediyesinin hünkar çayırına ilgisizliği vatandaşın tepkisine neden oluyor. Fatih Sultan Mehmet hanın 3 Mayıs 1481'de vefat ettiği hünkar çayırı Fatih Otağının millet bahçesi olacağını ilan eden Cumhurbaşkanı Sn Erdoğanın bu sözünü yerine getjrmesi gereken Kocaeli Büyükşehir ve Gebze belediyesinin hünkar çayırına ilgisizliği vatandaşın tepkisine neden oluyor.

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ HÜNKAR ÇAYIRINDAN CANLI MAKALE YAYINLADI

FATİHİN 3 MAYIS 1481 TARİHİNDE VEFAT ETTİĞİ CUMHURBAŞKANI SN ERDOĞAN IN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASI İÇİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN VE GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ'E TALİMAT VERDİĞİ FATİH OTAĞI VE HÜNKAR ÇAYIRI İLE İLGİLİ 13 KASIM 2023 TARİHİNDE

ve







GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI FATİH OTAĞINDAN YAPTIĞIM CANLI YAYIN.

GEBZE GAZETESİ'NDE HÜNKAR ÇAYIRI İLE İLGİLİ YAYINLANAN HABERİMİZ

GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI FATİH OTAĞINI ZİYARET EDİP CANLI YAYIN YAPTIK FATİHİN 3 MAYIS 1481 TARİHİNDE VEFAT ETTİĞİ HÜNKAR ÇAYIRI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA HABERİ.

13 KASIM 2023

ve





GEBZE'DE VEFAT ETTİĞİ HÜNKAR ÇAYIRI FATİH'İN OTAĞINDAN CANLI YAYINDA

GEBZE BELEDİYESİNİN BASIN TOPLANTISINDA BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'E GEBZE HALK KÜTÜPHANESİ VE HÜNKAR ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİNİ SORDUM



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz proje ve hizmetleriyle ilgili olarak basın mensuplarıyla Barış Mahsllesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı. Basın mensuplarına hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Soru cevap bölümünde Gebze Belediye Başkanına hünkar çayırı millet bahçesinin ne zaman başlayacağını ve Gebze halk kütüphanesine Gebze’ye yakışır bir yerin neden tahsis edilmediğini sordum.

HÜNKAR ÇAYIRI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANINA YAZDIĞIMIZ AÇIK MEKTUP

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı millet bahçesi ile ilgili

da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık mektubu bu gün bir kez daha yayınlayarak konuyu gündeme getiriyorum.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Çağ açıp, çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti.Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı.Bu yıl, malum korona virüs salgını bu faaliyetleri geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze belediyemiz sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek Fatih otağında anma düzenleyerek şu mesajı yayınladı.



VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE



Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481 de, Gebze HÜNK R ÇAYIRINDA hayata gözlerini yuman, İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020 de saat 17.00 da Gebze HÜNKAR ÇAYIRINDA Sosyal medya ve Canlı yayın formatında anma Programı yapılacak....”bilgisinin verilmesine sevindik gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktırHünkar Çayırı Millet BahçesiCumhurbaşkanımız olarak bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldunuz.Sayın Cumhurbaşkanım,Çağ açıp, çağ kapatan İstanbul’u fethederek Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz.Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte…Sayın Cumhurbaşkanım,Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.



Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih Otağı’nın son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum.Selam ve saygılarımlaİsmail kahramanGazeteci ve Belgesel

İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatine Sayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda 3 Mayıs da bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansının özel bir program yapmasını istiyoruz Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sine vizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım. Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sine vizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz.

İsmail kahraman Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni

Fatih Sultan Mehmet ve Gebze Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti. Daha önce Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyeleri tarafından vefat yıl dönümünde uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenerek, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak anılan Fatih Otağı olan Hünkâr Çayırı’nın bir vakfa satılma girişimi, Gebzelilerin girişimi ile engellenmiş ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından Hünkâr Çayırı Millet Bahçesi ilan edilmişti. Gebze Gazetesi ve belgeselci olarak Hünkâr Çayırı ile ilgili birçok haber hazırlayıp belgesel TV programı çektik. Fatih, Gebze Hünkâr Çayırı’nda en son iki yıl önce anılmıştı 3 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen anma programı ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yer alan makalemin özeti; Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan, Trabzon Pontus imparatorluğunu yıkarak Anadolu'da Türk fethini tamamlayan, Osmanlı’yı üç kıtada Cihanşümul Devlet yapan Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 537. Yılında, 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nda bugün anılıyor. Anma dolayısı ile uzun araştırmalar sonucu hazırladığımız Fatih'in Gençlere Rol Model Hayatı belgeseli de yayınlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türk Dünyası Mühendisler Birliği ve Avrasya Gazeteciler Derneği organizasyonu ile düzenlenen anma toplantısı, tarihe vefa adına çok büyük önem taşıyor. Fatih’e sahip çıkan başta GTÜ olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ancak Fatih’i adına yakışır bir şekilde, daha geniş kapsamlı programlarla anmak çok daha iyi olacaktır. Fatiha adına kurulan birçok dernek, STK ve mahalle var. Keşke bunlarda Fatih’e olan vefalarını gösterebilseydi. Hele ki tarihi seyir içinde küçülerek 4 milyon metrekareden 194 bin dönüme düşen ve her dönem satışı söz konusu olan Hünkâr Çayırı, Gebze’ye sembol olacak etkinliklere ve donanıma sahip olabilse. İSTANBUL FATİHİ’NİN ÇAYIROVA’ DA KADER ANI 1432’de dünyaya gelmiş olan Fatih Sultan Mehmet, Palekanon’un yani bugünkü Çayırova’nın konumunu değerlendirmek amacıyla çevresindekilere, buraya Türk köyleri kurmaları için emir verir. Çünkü bu geçiş noktası bir kültür kanalı da olmalıydı. Sultan Mehmet zekâsını kullanıp buraya en iyi iskânı yapmıştı. Ayrıca burası, tüm kervanların ve Osmanlı ordusunun İstanbul’dan Anadolu’ya geçiş güzergahındaki üçüncü durak ve dinlenme yeri seçilmişti. Fatih Sultan Mehmet, dünyanın görebileceği nadir hükümdarlardandır. Avrupa’nın en güçlü imparatoru olan Şarlken’in, ancak tahta çıktıktan sonra okuma yazma öğrendiği göz önüne alınırsa, sultanımızın alimliği daha iyi anlaşılmaktadır. Hem böylece Osmanlı’nın şehzadelerine nasıl değer verdiği de ortaya çıkıyor. Sultan, 900.000 kilometre kare olan Osmanlı topraklarını 2.214.000 kilometre kareye çıkarmıştır. Üstelik bunu yaparken sömürgeci bir tavırla değil, fethettiği yere İslam aşkıyla hizmet ulaştırma anlayışıyla yapmıştır. Fatih zamanında Anadolu, Balkanlar ve denizler yönünde bir çok fetihler yapılmıştır. Amasra, Sinop, Trabzon, Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna Hersek, Boğdan, Arnavutluk, Kırım, Ege ve Yunan adaları fethedilmiştir. Akşemseddin’in talebesi olan şehzade Mehmet, güçlü bir asker olduğu kadar ilim irfan sahibi kültürlü bir devlet adamıydı. Daha küçük yaşlardan itibaren gönlünden İstanbul’u almak için yaptığı planlar geçiyordu. Ve küçük şehzadenin çok kararlı bir duruşu vardı. Şair Abdülhak Hamit Tarhan’ın kaleme aldığı “Kim demiş ki çocuk küçük bir şeydir… Bir çocuk belki en büyük şeydir.” sözleri, çok küçük yaşlardaki şehzade Mehmet’in “Ya İstanbul’u alırız, ya İstanbul bizi alır.” sözlerini ne kadar da haklı çıkarıyor. Fatih tüm bu seferleri, saraydan değil bizâtihi at sırtında savaş meydanından yönetilir. İstanbul’un fethinde tam 52 gün otağında secdede gözyaşı döker, meydanda askerlerin en önünde bulunur Fatih. Ömrü savaşlar ve zaferlerle geçmiş kutlu bir insan. Öyle ki alemlere rahmet olarak indirilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in şu hadisi şerif-i bunun en somut örneğidir. “İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” 1453 yılı Fatih’in peygamber övgüsü ile şereflendiği yeni bir çağın da başlangıcı olur. Evet Fatih Sultan Mehmet Han’ı bir kez daha 3 Mayıs 2020 vefat yıl dönümünde rahmet minnet ve Şükran’la anıyorum. İki yıl önce 3 Mayıs 2018 tarihinde Gebze Gazetesi’nde yayınlanan yazımın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.









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