Gecekonduda elektrikli şofben patladı

Gebze ilçesinde bir gecekondu elektrikli şofbenin patlaması paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 873/2 Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle gecekondu içerisinde bulunan elektrikli şofbende patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan gecekonduda kiracı olarak yaşayan Gülyeser K., kendisini dışarıya atıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, patlamanın gerçekleştiği yerde çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA