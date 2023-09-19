Giresun'da Sel Felaketlerinden Ders Alınmadı Gelevera Deresi Yok Oldu





Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü Tarihi göreve davet ediyoruz. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü Tarihi göreve davet ediyoruz.

Giresun derelerinde betonlaşma devam ediyor.

Dere kenarlarına beton perdeler dökülüyor.

Dere yatakları betonlaştırılıp suyun önü kesiliyor.

Köprüler ve yol yapımlarından vatandaş şikayetçi.

Yolu genişletme yerine ilk yağmur ve selde gidecek İstinat duvarları yapılarak yol genişletiliyor.

Her on yılda bir yaşanan sel felaketleri perde betonlar rastgele yapılan köprüler ve istinat duvarları İle genişletilen yollar yıkılıyor.

Kara yolları başta olmak üzere dere yataklarına kurulan beton santralleri dere yatağından aldıkları kum ve çakılı tekrar dere yatağına beton yapıyor bu yollar da ilk sel felaketinde yıkılıyor.

Sel felaketi ile ilgili devlet denetleme kurulu bölgede çok geniş araştırma ve soruşturma yapmalı son 40 yılda yıkılan ve devlete büyük zarar veren yol müteahhitleri ile sel felaketinin sebep ve sonuçlarını soruşturup kamuoyuna açıklamalı.

Geçtiğimiz yıllarda Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili çektiğim belgeseli sizlerle paylaşıyorum.



KIZILKAYA MADENLERİNİN SON DURUMUNU CANLI HABERDE DİLE GETİRDİK

GİRESUN ESPİYE KIZILKAYA MADEN DAĞLARINDAKİ ÇEVRE KATLİAMI

ve

CANLI YAYININDA

Cumhurbaşkanına Kızılkaya Dağları Şikayet Mektubu Yazmıştık

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz:

Kızılkaya Dağlarındaki Çevre Katliamını Cumhurbaşkanına Şikayet etmiş , konuyla ilgili yayınlarımıza bugünde devam ediyoruz. Kızılkaya’da açık kürüme ile yapılan çevre katliamı son bulsun.

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Tarihi Kızılkaya Dağları ve Un Pazarında Çevre ve Doğa Katliamı Dursun.











Dünyaca ünlü Likaba olarak bilinen Kızılkaya dağlarının endemik yemişi Dal çileği yok oluyor.

Cumhurbaşkanına Şikayet Mektubu



Giresun Espiye Kızılkaya Dağlarında yaşanan çevre ve doğa katliamı İle ilgili Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a hitaben

da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık şikayet mektubu İle ilgili makalemi bir kez daha kamuoyu İle paylaşıyorum.



Kızılkaya Dağlarında heyelan başta olmak üzere yaşanacak muhtemel çevre felaketlerine karşı Çevre ve Şehircilik bakanı sayın Murat Kurum ve Giresun valisini bölgeyi 50 yıldır yakından bilen gazeteci ve belgeselci olarak kamuoyu adına tarihi göreve davet ediyorum. Çevre felaketi yaşanmadan Tarihi Kızılkaya Dağlarında önlem alınsın.

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak yaptığımız araştırmada bölgedeki su kaynakları kuruyor yedi değirmenler tabiat parkı maden tehdidi altında maden firması devlete taahhüt ettiği bir çok sözü tutmadı bölge çok büyük heyelan tehdidi altında.



Cumhurbaşkanına Kızılkaya Şikayet Mektubu



Giresun Kızılkaya Dağlarında Çevre Katliamı ile ilgili yazdığım makalelerden bazıları



KIZILKAYA DAĞLARI NASIL VATAN OLDU

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Koz köyü Çoluoğlu mevkisinde Açık kürüme ile maden çıkartılan Kızılkaya dağlarında Paynaloğlu Şehit Osman’ın oğlu Dede yetimi Mustafa Geçal ve Dikmen köyünden Sarıkamış savaşları gazisi Şerefoğlu Mustafa Şağar’ın Eşi Kezban’ın mezarları bu dağların nasıl vatan yapıldığının destansı hikayesini anlatıyor.

Dede yetimi Mustafa Geçal 50 yıl önce tamamen fundalık ve verimsiz olan Kozköy Kızılkaya Çoluoğlu bölgesini imar edip ev yaptı kazma İle yol açtı bölgeyi yurt yuva yapıp vatan haline getirdi.

Şehit Osman yetimi Paynaloğlu Mustafa Geçal’ın evlatları ve torunları Çoloğlunu vatan haline getirdi Kızılkaya dağlarındaki açık kürüme ve tarihi un pazarındaki maden harfiyatı toplama alanı merhum Mustafa Geçal’ın evlatlarının evleri ve bahçelerini tehdit ediyor.

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak 40 yıldır bölgede araştırmalar yapıp belgesel çekmekte tarihin canlı şahitleri ile yaptığım sözlü tarih araştırmalarını kitap haline getirmekteyim yaptığım araştırmayı sizlerle paylaşıyorum.

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR



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CEPHEDE KALANLAR

Kızılkaya maden dağları eteğindeki Koz köy İle Dikmen köyünden yüze yakın genç Balkan Kafkas savaşları birinci dünya harbi ve kurtuluş savaşına gönüllü olarak giderek tamamına yakını savaşlarda şehit olur şehitlerin arsa ve arazilerine basket kaçakları İle yerli Rumlar ele geçirmiş şehit dul ve yetimleri mağdur olmuştur.

Bugün bu bölgelerde çok daha farklı olaylar yaşanıyor. Açık kürüme yapılmadan çevreye az zarar verilerek çıkartılması gereken madenler çok büyük çevre tahribatı ve açık kürüme ile çıkartılıyor sel ve heyelanı önleyen geniş yapraklı asırlık ormanlar kesilip sel ve heyelana neden olacak duruma geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketinden tüm ilgili ve yetkililerin ders almasını istiyor sel felaketi Belgeselimizi bir kez daha paylaşıyorum.





Umarım bu belgeselden ders ve ibret alınır.

Sözde maden rantçıları tarafından vatan toprağını yaşanmaz hale getirenleri kınıyor Anadolu’yu canları ve kanları ile vatan yapan Aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.

FINDIK BAHÇELERİNİ KİM DİKTİ

Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesi Karakışla dan Fındık bahçesinden

canlı yayında Fındık bahçelerinin asırlık hikayesini dile getiriyoruz.











Kandazoğlu Hasan ın Diktiği 130 Yıllık Bahçe

Kandazoğlu Hasan ın Diktiği 130 Yıllık Bahçe

Büyük dedem tek oğlu İbrahim’i yani benim dedemi askeri bedel ödediği halde zorunlu olmamasına rağmen Birinci Dünya Savaşı’na gönderen bir vatanperver. Dedem, savaşta şehit oldu. Büyük Dedem Hasan Ağa, torunlarını büyütüp yetiştirdi. Hasan ağa ile ilgili belgesellerimizi izleyebilirsiniz.





Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz

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