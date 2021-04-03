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Gölcük Kaymakamı Karabulut'tan salgın tedbirlerine uyma çağrısı

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Gölcük Kaymakamı Karabulut'tan salgın tedbirlerine uyma çağrısı

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:28

Karabulut, yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 ayı aşkın bir suredir tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla mücadele etme konusunda uzun ve yorucu bir süreç geçirildiğini belirtti.
Yeni alınan kararların uygulanmasına rağmen vaka sayılarında artış olduğuna işaret eden Karabulut, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değindi.
Karabulut, ilçedeki vaka artışlarının yüzde 76'sının aile içi bulaşlardan olduğunu vurgulayarak, "Bunun önlenmesi için ev içi izolasyonuna dikkat edilmelidir ve vatandaşlar kendilerini çok iyi izole etmelidir." ifadesini kullandı.
Vatandaşlardan sosyal etkinliklerini sınırlandırılmalarını istediklerini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:
"Bu konuyla alakalı ilçemizdeki kadın muhtarlarımızla, siyasi parti kadın kolları ve diğer STK'ların kadın kolları ile toplantı yapıp bu konudaki uyarılarımızı ilettik. Özellikle yaklaşan ramazan ayında çok çekindiğimiz noktalardan biri evlerde toplu iftar yemeklerinin verilmesidir. Bu konuda kesinlikle evlerde iftar organizasyonu yapılmamalı. Şu anda rakamlar yükselse de krizi yönetebilecek durumdayız. Bizim için önemli olan insanlarda davranış biçimini değiştirebilmektir. Aşı da olsak maskeyi 2 sene daha takacağız. Son dönemde özellikle 65 yaş üstünün aşılanmasına hassasiyet gösteriyoruz. Ne kadar aşı yaparsak bu yaş arası vatandaşlarımızı korumuş olacağız. Lütfen bu yaş grubundaki insanlarımız mutlaka aşılarını olsunlar. Bu aşılama oranını daha üst orana getirmeyi arzu ediyoruz."



AA
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