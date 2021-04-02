GTÜ’lü öğrencilerin projelerine TÜBİTAK desteği

GTÜ öğrencileri, mühendisliğin ilkeleriyle sağlık alanında inovasyon geliştirerek tıp bilimini destekliyor. Öğrencilerin; yaralanma durumunda iyileşmeyi hızlandıracak kişiye özgü yara örtüsü oluşturulması ayrıca yapay kemik dokusu geliştirilmesi projeleri tıp bilimine önemli katkı sunacak.

Aleyna Özçelik tarafından yürütülecek "In situ bitobaskı yöntemi ile üç boyutlu yara örtüsü biyofabrikasyonu" konulu araştırma projesi, savaş ya da kazalar gibi ani bir yaralanma durumunda anlık olarak yerinde ve kişiye özel yara örtüsü geliştirilmesi üzerine odaklanıyor.

"Yapay kemik dokusu için yeni nesil biyomalzeme üretilmesi" konulu Ayşegül Tiryaki tarafından yürütülecek proje ise özellikle iyileşme süreçleri son derece uzun ve sıkıntılı olan yaşlı hastaların kemiklerinin güçlendirilebilmesi ya da kırıklarının onarılabilmesi maksadıyla yapay kemik dokusu geliştirilmesi üzerine odaklanacak.

Aynı alanlarda çalışan biyoteknoloji şirketlerinin destekleri ile gerçekleştirilecek her iki projenin de danışman öğretim üyeliğini GTÜ Biyomühendislik bölümünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Akpek gerçekleştirecek.

Gebze Teknik Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” ifadesi yer aldı.









