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Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor

- Kocaeli'de yaşayan hemşire Rukiye Toptaş Evcim, ilçenin belirli noktalarındaki sokak hayvanlarını 2 yıldır besliyor - Evcim: - "Sokak hayvanları, dağ başında kalınca yiyecek bulma sıkıntısı yaşıyor. Ben de gücüm yettiğince onları beslemek için uğraşıyorum. Bunu seve seve yapıyorum"

Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:40

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan hemşire Rukiye Toptaş Evcim, her gün kilometrelerce yol katederek sokak hayvanlarına yiyecek götürüyor.
Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görevli Evcim, 2 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladı.
Evcim, çalıştığı hastaneden artan yemekler ve kendi imkanlarıyla aldığı yiyeceklerle evine 10 kilometre uzaklıktaki Beylikdağı mevkisine her gün giderek köpeklerin karnını doyuruyor.
- "Sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor"
Rukiye Toptaş Evcim, AA muhabirine, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini, özellikle olumsuz hava şartlarında sahipsiz hayvanların yiyecek bulamadığını kaydetti.
Araba çarpması sonucu telef olan yeni doğum yapmış köpeğin yavrularına da sahip çıktığını anlatan Evcim, "Yavrular da yola çıkıp anneleri gibi yiyecek ararken ölmesinler diye bu işe daha çok sarıldım. Yavruların soğuktan korunması için arkadaşlarımla bir yer yapmaya çalıştık." diye konuştu.
Evcim, sokak hayvanlarının korumasız olduğuna dikkati çekerek, "Sokak hayvanları dağ başında kalınca yiyecek bulma sıkıntısı yaşıyor. Ben de gücüm yettiğince onları beslemek için uğraşıyorum. Bunu seve seve yapıyorum." dedi.
Yorucu ve meşakkatli bir görev üstlendiğini dile getiren Evcim, sokak hayvanlarının karnını doyurmanın buna değer olduğunu, imkanları el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini ifade etti.
Evcim, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların Gebze Belediyesinin desteğiyle tedavi edildiğini de sözlerine ekledi.







AA
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