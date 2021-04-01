banner580
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de JASAT ekiplerince yakalanan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de JASAT ekiplerince yakalanan hükümlü tutuklandı

01 Nisan 2021 Perşembe 19:46

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "nitelikli hırsızlık" ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin Kandıra'da bir işletmede kayıt dışı çalıştığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılından beri kimlik kullanmadığı ve herhangi bir resmi işlem yapmadığı belirlenen S.Y'yi Kandıra'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜSeddar YavuzGebzeMustafa GülerCemil YamanFikri Işık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren...
Türkiye’de Arşivcilik ve Kadınların Arşivlerdeki Yeri Bu Sempozyumda Konuşulacak Türkiye’de Arşivcilik ve Kadınların Arşivlerdeki...
Kütüphaneler Haftası’nda İKTAV’a Ankara’dan Ziyaret Kütüphaneler Haftası’nda İKTAV’a Ankara’dan...
Korona Virüsü Felaketi Ve Köy Kültürünün Önemi Korona Virüsü Felaketi Ve Köy Kültürünün Önemi
Yemende Gurbet Şehitleri Belgeselimiz Yayınlanıyor Yemende Gurbet Şehitleri Belgeselimiz Yayınlanıyor
Covid Testi ve Aşısı Olurken Yaşadığım Duygu Covid Testi ve Aşısı Olurken Yaşadığım Duygu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren...
Kocaeli'de, boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına başlandı.

Haberi Oku