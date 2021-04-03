Kocaeli Valisi Seddar Yavuz koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları uyardı. Vali Yavuz yaptığı paylaşımda "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Kontrollü normalleşmeyi sağlamak için Dinamik Denetim modeli ile salgının yayılım hızını düşürmeye çalışıyoruz. Ancak vaka sayıları artmaya devam ediyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Misafirlikleri erteleyelim. Size güveniyoruz." açıklamalarında bulundu.







