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Vali Yavuz: "Sosyal hareketliliği azaltalım

Son günlerde hızla artış gösteren koronavirüs vaka sayılarına dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, vatandaşlara uyarılarda bulunarak ''Sosyal hareketliliği azaltalım, misafirlikleri erteleyelim'' dedi.

Vali Yavuz:

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:03

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları uyardı. Vali Yavuz yaptığı paylaşımda "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Kontrollü normalleşmeyi sağlamak için Dinamik Denetim modeli ile salgının yayılım hızını düşürmeye çalışıyoruz. Ancak vaka sayıları artmaya devam ediyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Misafirlikleri erteleyelim. Size güveniyoruz." açıklamalarında bulundu.
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