Büyükakın'dan Üsküdar faciası mesajı

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:12
1 Mart Üsküdar Deniz Faciası’nın yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ’’O elim kazada vefat eden hemşerilerimizin acısı hâlâ içimizde tazeliğini korumaktadır’’ dedi. Bundan tam 62 yıl önce 1 Mart 1958’de Üsküdar Gemisi’nin İzmit Körfezi’nde batarak 392 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan olayın yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ölenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diledi. Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Bugün, Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin 62’nci yıl dönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar Faciası’nda yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet kalacaktır. Bu acıları Rabbim milletimize bir daha yaşatmasın.”
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