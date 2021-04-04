banner580
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz: Hayvanları daime sevelim, koruyalım

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rabbimizin bizlere emaneti olan sessiz kullarını, hayvanları daima sevelim ve koruyalım” dedi.

Büyükgöz: Hayvanları daime sevelim, koruyalım

04 Nisan 2021 Pazar 21:53

Gebze Belediyesi tarafından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu öğrencilerine ‘Sokak Hayvanları Bakım ve Farkındalık’ konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara hayvan sevgisinin önemini anlattı. Okula getirilen hayvanları çocuklarla birlikte seven Başkan Büyükgöz, “Sevimli dostlarımızın da birer canı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Onlar bizlerin korumasına ve sevgisine muhtaç. Rabbimizin bizlere emaneti olan sessiz kullarını, hayvanları daima sevelim ve koruyalım” dedi. Çocukların sorularını da cevaplandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz onlara çeşitli hediyeler takdim etti. 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜSeddar YavuzGebzeMustafa GülerCemil YamanFikri Işık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde...
103 emekli amiral bildirisine Kocaeli Valisi Yavuz’dan tepki 103 emekli amiral bildirisine Kocaeli Valisi Yavuz’dan...
VATAN SAĞ OLSUN VATAN SAĞ OLSUN
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten 103 emekli amiralin açıklamasına tepki AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten 103 emekli...
Başkan Büyükakın, Başkan Büyükakın, "Tek millet iki devlet söylemi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Darbe seviciler demokratik kurumlara ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Darbe seviciler...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı...
Barajın deşarj kapakları yağış beklendiği için açıldı

Haberi Oku