Büyükgöz: Hayvanları daime sevelim, koruyalım

Gebze Belediyesi tarafından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu öğrencilerine ‘Sokak Hayvanları Bakım ve Farkındalık’ konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara hayvan sevgisinin önemini anlattı. Okula getirilen hayvanları çocuklarla birlikte seven Başkan Büyükgöz, “Sevimli dostlarımızın da birer canı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Onlar bizlerin korumasına ve sevgisine muhtaç. Rabbimizin bizlere emaneti olan sessiz kullarını, hayvanları daima sevelim ve koruyalım” dedi. Çocukların sorularını da cevaplandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz onlara çeşitli hediyeler takdim etti.









