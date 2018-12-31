Büyükşehir Hereke İpek Halısı'na Sahip Çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, dünyaya mal olmuş ve bu toprakların en önemli kültür değerlerinden biri olan Hereke halısına hak ettiği değeri verdi. KO-MEK kursiyerleri yıllar sonra yeniden bu halının dokumasını yapmayı öğrendi. Hereke halısı ve motifleri, verilen eğitimler ile koruma altına alınırken aynı zamanda yeniden kültür-sanat ve ekonomimize kazandırılmış oldu.
İLMEK İLMEK EMEK
KO-MEK, kursiyerlerin Hereke halısını en mükemmel şekilde dokuyabilmeleri için son derece kapsamlı bir eğitime başladı. Kursiyerler ilk olarak dokuma ve örme teknikleriyle ilgili teknik bilgi alıyor, aardından yine usta öğreticiler gözetiminde uygulama yapıyor. Hereke halısının dokuma malzemesi için çok ince ipek iplik kullanılıyor. Örme tekniğinin doğru olması ise Hereke halısına değer katan unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle verilen eğitim büyük önem taşıyor.
Dokuma tekniğine ek olarak Hereke halısında uygulanacak motifler konusu da derslerde ele alınıyor. Kursiyerler de büyüklerinin sandıklarında ve çatı aralarında tozlanmış motifleri kurs merkezine getirerek motifleri zenginleştiriyor.
KIYMETLİ HEDİYE
Hereke halılarının tarihi, 1843'te, Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı sanayisinin ilk modern fabrikalarından biri olarak kabul edilen Hereke Fabrika-i Hümâyûnu'nun kurulmasıyla başlar. Bu fabrika; başta, saraylar olmak üzere dönemin eşraf evlerinin döşemelik kumaş, perde ve halı ihtiyacını karşılamak üzere kurulur. Hereke halısının uzun ömürlü olmasının nedeni 'Gördes düğümü' diye de bilinen 'çift düğüm' tekniği ile dokunmasıdır. Söz konusu teknik, ustaların diğer tüm halıları inceleyerek, sabırla keşfettikleri bir yöntemdir. Her zaman büyük ilgi gören halı Türkiye’yi ziyaret eden önemli devlet adamlarına da hediye edilmiştir. Halı, 1898 yılında Hereke Fabrikası’nı ziyareti sırasında Alman İmparatoru 2. Wilhelm’e hediye edilmişti.
İPEK HALI BELGESELİ HAZIRLIYORUZ!
Kocaeli'nin dünya markası olan Hereke İpek Halıları ile ilgili çok önemli ve tarihi bir araştırma başlatan İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, dünyanın ilk halısı olarak bilinen ve hereke halılarına da ilham kaynağı olan Altay Dağları'nda 2500 yıl önce bulunan Pazırık Halıları'ndan Hereke İpek Halısı'na tarihi bir araştırma yaparak belgesel çekimleri başlattı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü'nün Kodes Projesi kapsamında desteklenen Avrasya Gazeteciler Derneği'nin sosyal sorumluuk projesi olarak hazırlanacak belgesel, ulusal ve bölgesel televizyon kanallarına hiçbir ücret alınmadan dağıtılacak.
Belgeselin ön izlemesiyle ilgili "Kocaeli Sanayi Tarihi'nde Hereke Halıları'nın Önemi" konulu belgesel sinevizyonunu sizlerle paylaşıyoruz:
https://www.youtube.com/watch?v=1T-5sP4XVzk&feature=youtu.be