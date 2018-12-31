Büyükşehir Hereke İpek Halısı'na Sahip Çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, dünyaya mal olmuş ve bu toprakların en önemli kültür değerlerinden biri olan Hereke halısına hak ettiği değeri verdi. KO-MEK kursiyerleri yıllar sonra yeniden bu halının dokumasını yapmayı öğrendi. Hereke halısı ve motifleri, verilen eğitimler ile koruma altına alınırken aynı zamanda yeniden kültür-sanat ve ekonomimize kazandırılmış oldu.

İLMEK İLMEK EMEK

KO-MEK, kursiyerlerin Hereke halısını en mükemmel şekilde dokuyabilmeleri için son derece kapsamlı bir eğitime başladı. Kursiyerler ilk olarak dokuma ve örme teknikleriyle ilgili teknik bilgi alıyor, aardından yine usta öğreticiler gözetiminde uygulama yapıyor. Hereke halısının dokuma malzemesi için çok ince ipek iplik kullanılıyor. Örme tekniğinin doğru olması ise Hereke halısına değer katan unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle verilen eğitim büyük önem taşıyor.

Dokuma tekniğine ek olarak Hereke halısında uygulanacak motifler konusu da derslerde ele alınıyor. Kursiyerler de büyüklerinin sandıklarında ve çatı aralarında tozlanmış motifleri kurs merkezine getirerek motifleri zenginleştiriyor.

KIYMETLİ HEDİYE