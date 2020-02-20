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Engelsiz Kariyer Günü

Gebze İŞKUR ve Gebze Belediyesi işbirliğinde ''Engelsiz Kariyer Günü'' düzenlendi.

Engelsiz Kariyer Günü

20 Şubat 2020 Perşembe 09:18

İş Arayan Engelliler ile İşverenlerin buluşmasında Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER,STK temsilcilerinin dışında Kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de programa
katılım sağladı. Engelsiz Kariyer Günü programına 60 firma ve 325 engelli vatandaş katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Çalışma ve İş Kurumu Gebze Hizmet Merkezi Müdürü Nurullah KARATAŞ Ocak ayında yapılan engelli görüşmesinde ve yapılan takip sonunda 190 kişinin işe girdiğini ifade etti.Konuşmasının devamında 2020 yılı içerisinde her ay yapılacak engelli görüşmeleri ile engelli açığı olan firma kalmayacağını belirtti Programa katılan Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER konuşmaları ile programa katkı sundular. Program sonunda engelli açığı bulunmayan dört firmaya plaket takdim edildi. Gebze İŞKUR ve Gebze Belediyesi işbirliğinde ''Engelsiz Kariyer Günü'' düzenlendi.İş Arayan Engelliler ile İşverenlerin buluşmasında Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER,STK temsilcilerinin dışında Kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de programa katılım sağladı. Engelsiz Kariyer Günü programına 60 firma ve 325 engelli vatandaş katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Çalışma ve İş Kurumu Gebze Hizmet Merkezi Müdürü Nurullah KARATAŞ Ocak ayında yapılan engelli görüşmesinde ve yapılan takip sonunda 190 kişinin işe girdiğini ifade etti.Konuşmasının devamında 2020 yılı içerisinde her ay yapılacak engelli görüşmeleri ile engelli açığı olan firma kalmayacağını belirtti Programa katılan Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER konuşmaları ile programa katkı sundular. Program sonunda engelli açığı bulunmayan dört firmaya plaket takdim edildi.
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KocaeliGebzeGebze İŞKUR Ve Gebze Belediyesi Işbirliğinde Engelsiz Kariyer Günü Düzenlendi
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