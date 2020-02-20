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“İSTANBUL DEPREMİNİN HERSEK DELTASINDA OLMA İHTİMALİ VAR”

Kocaeli Aydınlar Ocağı geçtiğimiz günlerde “Kocaeli ve Çevresinin Deprem Tehlikesi”ni masaya yatırdı

'İSTANBUL DEPREMİNİN HERSEK DELTASINDA OLMA İHTİMALİ VAR”

20 Şubat 2020 Perşembe 15:07

Kocaeli Aydınlar Ocağı geçtiğimiz günlerde “Kocaeli ve Çevresinin Deprem Tehlikesi”ni masaya yatırdı. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tahir Serkan IRMAK’ın konuşmacı olarak çağrıldığı program Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış ve selamlama konuşmasını Kocaeli Aydınlar Ocağı Yöneticisi ve KOÜ Mühendislik Fakültesi’nin deprem uzmanlarından biri olan Doç. Dr. Tekin YEKEN’in yaptığı programa Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanları Süleyman Pekin ve Av. Ruhittin Sönmez, Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Göktaş Acaroğlu, İSKİ eski Yönetim Kurulu Üyesi Musa Ordu Derince eski Millî Eğitim Müdürü Remzi Turan, Gölcük eski Meclis Üyesi Zekeriya Tiryaki, Yesevî Ocağı eski Başkanı İrfan Memiş ile üyeler ve misafirler katıldı.

            Sonrasında sunumuna başlayan Serkan Irmak; deprem nedir, nasıl oluşur, kıta levhaları, fay hatları, deprem büyüklük ve şiddetleri, öncü ve artçı depremler hakkında detaylı bilgiler verdi. Konuyu pekiştirmek üzere gerçek görseller ve video görüntülerinden de yararlandı. Akabinde Elazığ’daki Sivrice Depremi hakkında tafsilat veren Irmak, 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetinin 8 derece olduğunu ifade etti. Bu depremin en yakın yerleşim adlandırması bakımından Doğanyol Depremi olarak isimlenmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Irmak, 12 km. derinlikteki depremle birlikte bu yeni fay diliminin rahatladığını ve fakat Kuzey Anadolu Fay Zonundaki gerilimin devam ettiğini de ifade etti.

            Son olarak Kocaeli Fayları ve tarihsel depremleri hakkında bilgi veren Serkan Irmak, 1999’daki acı bilançolu Gölcük Depremi ve devamı sayılan Düzce Depremi’yle fayın iyiden iyiye boşaldığından bahsetti. Büyüklüğü 7.4 olan Gölcük Depremi’nin etki olarak 9 şiddetinde hissedildiğini aktaran Irmak, fay hatları üzerinde bu etkinin 10 olarak da hissedilebildiğini sözlerine ekledi. Kocaeli’nin sırasını savmış gibi gözükmesine rağmen beklenen İstanbul Depremi’nden etkilenme şiddetinin Marmara Denizi üzerindeki fayın hangi noktasında deprem oluşacağıyla doğrudan ilgili olduğunu söyledi.

            2000 yılından beri Silivri’nin Marmara Denizi açıklarından Kartal hizasındaki İstanbul Adalarına ve oradan da Yalova ile Karamürsel arasındaki Hersek Deltası ağzına kadar uzayan fay zonunda ortalama 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini beyan eden Irmak, depremin Kocaeli için en kötü ihtimal olan Hersek Deltası’nda oluşması seçeneğine göre hazırlık yapması gerektiğini söyledi. Böyle bir durumda 1999 Depremi’ne yakın etkilerin oluşacağını vurgulayarak hazırlık noktasında eksik kalan kentsel dönüşüm takviminin işletilmesinin altını çizdi. 21 yıl önceki büyük tecrübeden ve Elazığ gibi uyarıcılardan istifade edilmesi gerekliliğini ifade ederek de sözlerini noktaladı.

            Arakasından konuyla ve depremle ilgili çok sayıda soru geldi ve bunlar tek tek Doç. Serkan Irmak tarafından cevaplandırıldı. Soru ve katkı faslı sonunda da günün hatırasına verilen İzmit Saat Kuleli Aydınlar Ocağı plaketini Ocak Başkanı Süleyman Pekin ile birlikte hem Ocak Yöneticisi hem de Doç. Dr. Tahir Serkan Irmak’ın üniversiteden mesai arkadaşı Doç. Tekin Yeken takdim etti.

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GebzeçayırovaKocaeliİstanbulDeprem
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