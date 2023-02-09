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Kocaeli Sanayi Odası’ndan afet bölgesine Yardım Tır’ı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) üyelerinin desteği ile hazırladığı yardımları afet bölgesine gönderdi

Kocaeli Sanayi Odası'ndan afet bölgesine Yardım Tır'ı

09 Şubat 2023 Perşembe 22:13


Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki 10 ilde etkisini gösteren deprem felaketiyle sarsıldı. Devletimiz ve milletimiz tek yürek olarak büyük yıkıma neden olan afet felaketine karşı günlerdir canla başla çalışıyor. Bir yandan bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için yardımlar bölgeye ulaştırılıyor. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) da ülke genelinde başlayan yardım seferberliğine var gücüyle katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun bizzat ilgilendiği yardım organizasyonunda ihtiyaç duyulan malzemeler afet bölgesine gönderildi. Yardım Tırı’nı KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO personeli birlikte uğurladı.


DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Depremden etkilenen illerimizde yaşanan kayıpları, acıları üzüntüyle takip ediyoruz. Hepimizin içi yanıyor. Bölge halkının acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,  yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise bir kez daha acil şifalar diliyorum. Afetin ilk anından itibaren çatı kuruluşumuz TOBB koordinasyonunda oda/borsalar olarak harekete geçtik. Bu zor günlerin açtığı yaraları birlikte saracağız. Devletimizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gün birlik olma günü” dedi.


İHTİYAÇ MALZEMELERİ

Afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkan yardım tırında; bölge halkının bu zorlu kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğu tüplü ve elektrikli ısıtıcılar, portatif ve kabinli jeneratörşer, gıda ve hijyen malzemeleri ile bölgedeki arama kurtarma köpekleri ve sokak hayvanları için mama bulunuyor. Ayrıca bölgeye ev tipi konteynerler de gönderildi. Kocaeli Sanayi Odası bölgeye yardım göndermeye devam edecek. 


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