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Kocaeli'de kaza

Kocaeli'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de kaza

03 Nisan 2020 Cuma 16:59

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyeri aşarak istinat duvarından düşüp dik durumda kalan tırın sürücüsü yaralandı.

D-130 kara yolu Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden A.M. yönetimindeki 63 KV 403 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarparak savruldu.

Daha sonra yol kenarındaki bariyeri aşan tır, istinat duvarından sokağa düşerek dik konumda kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır, bulunduğu yerden kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.



AA
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