Şahin ve Kadıoğlu’na vefa

Gebze Trabzonlular Derneği, Dilovası Kaymakamlığından İstanbul Esenler Kaymakamlığına atanan Hulusi Şahin ve Çayırova Müftülüğünden Trabzon Beşikdüzü Müftülüğüne atan İbrahim Kadıoğlu için veda yemeği organize etti. Demirtaş Düğün Salonunda gerçekleşen veda yemeğinde Şahin ve Kadıoğlu’nu hemşerileri yalnız bırakmadı.

BU ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ

Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş burada yaptığı konuşmada; “ Kaymakam Hulusi Şahin ve Müftü İbrahim Kadıoğlu’na yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken sözlerine şöyle devam etti, “ Son günlerde ülkemizde istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Bizler ne olursa olsun bunların karşısında olacağız. Bu oyunlarını boşa çıkaracağız. Asla ve asla bu ülkeyi böldürmeyeceğiz.’ Şeklinde konuştu.

MÜFTÜ KADIOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Müftü İbrahim Kadıoğlu ise yaptığı konuşmada Çayırova ilçesinin kurucu müftüsü olduğunu belirterek yaptığı çalışmalardan bahsetti. Müftü Kadıoğlu, “ Çayırova müftülüğü bünyesine Yaklaşık 100 personel aldık, 40 kuran kursu açılışı gerçekleştirdik, 30 camii ve mescit kazandırdık. En büyük projemiz ise Kuran Kursunda okuyan öğrencilere burs verdik’ dedi. Trabzonlular Derneğinin etkinliklerini yakından takip ettiğinin de altını çizen Kadıoğlu, emeklerine teşekkür ediyorum.”dedi

ÖRNEK OLMALIYIZ

“Memleket severlik vatanseverliktir” diyerek sözlerine başlayan Kaymakam Hulusi Şahin ise, “Memleket sevgisini eski Trabzonlulara borçluyuz. Trabzonlular işinin ehli, düzgün, devletine milletine sahip çıkan insanlardır. Her zaman örnek olmuşlardır.’ dedi.

Dilovası’nda 3.5 yıl görev yaptığını belirten Kaymakam Şahin, Bu süreç boyunca Trabzonlu hemşerim bana sahip çıktı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimiz milletimize, memleketimize güzel hizmetler yapmaktır.” İfadelerini kullandı.

Veda yemeğinde konuşmaya yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve Eski AK parti Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar’da, Hulusi Şahin ve İbrahim Kadıoğlu’nu bölgeye verdiklerini hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerinde de başarılar dilediler.

Program sonunda ise Hulusi Şahin ve İbrahim Kadıoğlu’na Gebze Trabzonlular Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.