Topal Osmanı Kim Öldürdü...?

Kurtuluş savaşına 47. Gönüllü Giresun alayı komutanı olarak katılıp çok önemli hizmetler yapan Kurtuluş savaşının önemli isimlerinden Topal Osman Ağanın ölüm yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türk tarih kurumu Başkanlığı da yapa Yusuf Halaçoğlu;Yakın tarihimiz in karanlık bir olayına daha ışık tutmakta Halaçoğlu şu bileğileri verdi.

Topal Osman. Giresunlu. Babasından askerlik bedel parasını alıp, bununla asker toplayıp 1912 Balkan savaşına katıldı. Çorluda bir şarapnel parçasının sağ dizine çarpması sonucu sakat kaldı. Bundan dolayı Topal Osman olarak anılmıştır. 1. Dünya Savaşında Ruslara karşı savaştı. 1920'de Koçgiri isyanın bastırılmasında görev aldı. Daha sonra topladığı iki alay gönüllüyle Mustafa Kemal'in hizmetinde, Yunanlıların denize dökülmesine kadar mücadele etti. Başarılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı komutanlığına getirildi.

1923'te Meclisteki muhaliflerden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in ölümünden sorumlu tutuldu. Halbuki Ali Şükrü bey onun samimi arkadaşıydı. Ali Şükrü ile öldürüldüğü gün Ulusta tavla oynamıştı. Ölümünden sorumlu olarak Atatürk'ün kendişine bağışladığı Papazın Bağı'ndaki evde çatışmada yaralandı. Faytonla hastaneye giderken girişte biri tarafından tabancayla vuruldu. Cesedi meclis kapısında asıldı. Ülkeye büyük hizmetlerde bulunan Topal Osman öldürüldüğünde daha 40 yaşındaydı (2 Nisan 1923). Atatürk tarafından Giresun'a gömülmesi talimatı verildi. Giresun'da şimdiki mezarının bulunduğu tepenin yamacına gömüldü. Daha sonra Atatürk'ün Giresun'u ziyaretinde Topal Osman'ın da mezarını ziyaret etti. Mezarın şimdiki bulunduğu tepeye nakledilmesini istedi.