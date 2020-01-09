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Vali Aksoy'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2020 Perşembe 13:58

Aksoy, mesajında, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımadan büyük fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerinin bu gayretlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Aksoy, "Basın milletin müşterek sesidir. Halkın düşüncesi, sorusu, hissiyatı, haykırışı, endişesi, sevinci, coşkusu basın aracılığıyla gün yüzüne çıkar. Sivil, demokratik bir tartışma en medeni şekilde medya üzerinden yürütülür çünkü gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik, hassasiyet işidir. Basın ilkeleri, basın ahlakı gibi kavramlar gazeteci sorumluluğunu anlatır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, teknolojik gelişmeler sonucu ulaşılan bilgi çağında, basının öneminin artığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve önemli bir görevi icra eden basın mensuplarının da yaptıkları haberlerde özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, objektif, ilkeli yayıncılık anlayışı içerisinde vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamalıdırlar. Bu noktada tüm olaylara tarafsız bir şekilde bakabilen, gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın, demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır."
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1 OcakÇalışan Gazeticiler GünüGebzeKocaeliVali
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