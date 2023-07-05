İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

55 Metre Uzunluğunda Yükle Kavşaktan Geçemedi, Yolda Kaldı

- Tonlarca ağırlığındaki yükle yolda kalan tır için kaldırımlar sökülecek

55 Metre Uzunluğunda Yükle Kavşaktan Geçemedi, Yolda Kaldı

05 Temmuz 2023 Çarşamba 23:03

Almanya'dan Kocaeli'ye getirilen 55 metre uzunluğunda ve 53 ton ağırlığındaki kazan yüklü tır, Kartepe'de kavşaktan geçemeyince yolda kaldı. Kavşaktaki beton kısım kaldırılırken, refüjde bulunan ağaçların zarar görmemesi adına kaldırımın kaldırılacağı ve tırın sonra dönüş yapabileceği öğrenildi. 
 
 Olay, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Sapanca Akmeşe yolu Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz depolama ile tahliyesinde kullanılan 55 metre uzunluğunda, 4 metre 85 santimetre yüksekliğinde ve 53 ton ağırlığındaki alüminyum kazan yüklü 34 FLU 056 plakalı tır, kavşaktan geçemedi. Kocaeli Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırın dönüş alabilmesi için kavşağın ortasında bulunan beton kısmın belli bir bölümünü yıktı. Refüjde bulunan ağaçların zarar görmemesi adına kaldırımın da kaldırılacağı ve tırın bundan sonra dönüş alabileceği öğrenildi. 
 
 Park halindeki tırın sabah saatlerinden itibaren bölgede olduğu öğrenildi. Tırın, Almanya’dan Derince Limanı'na gelen yükü, Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikaya götüreceği öğrenildi. Yıkılan bölümlerin, tırın geçişinden sonra onarılacağı, tüm işlemlerin prosedürlere uygun şekilde yapıldığı kaydedildi. Aracın geçiş yapabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.  




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4 Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4
Virajı Alamayan Tır Devrildi: Araçta Sıkışan Sürücü Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattı Virajı Alamayan Tır Devrildi: Araçta Sıkışan...
Kimsesiz Kıymet'in Kocası Hakim Karşısında: Kimsesiz Kıymet'in Kocası Hakim Karşısında: "Beni...
Yılan ihbarı İtfaiye Ekiplerini Harekete Geçirdi Yılan ihbarı İtfaiye Ekiplerini Harekete Geçirdi
Tarımda İlk Olan Sistemde Hasat Heyecanı Tarımda İlk Olan Sistemde Hasat Heyecanı
"Kocaeli'ye Hoş Geldin Bebek" projesi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City:...
Gönül Efe - Mehmet Ekrem Ceylan - Ömer Faruk Kıyak

Haberi Oku