55 Metre Uzunluğunda Yükle Kavşaktan Geçemedi, Yolda Kaldı

Almanya'dan Kocaeli'ye getirilen 55 metre uzunluğunda ve 53 ton ağırlığındaki kazan yüklü tır, Kartepe'de kavşaktan geçemeyince yolda kaldı. Kavşaktaki beton kısım kaldırılırken, refüjde bulunan ağaçların zarar görmemesi adına kaldırımın kaldırılacağı ve tırın sonra dönüş yapabileceği öğrenildi.

Olay, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Sapanca Akmeşe yolu Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz depolama ile tahliyesinde kullanılan 55 metre uzunluğunda, 4 metre 85 santimetre yüksekliğinde ve 53 ton ağırlığındaki alüminyum kazan yüklü 34 FLU 056 plakalı tır, kavşaktan geçemedi. Kocaeli Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırın dönüş alabilmesi için kavşağın ortasında bulunan beton kısmın belli bir bölümünü yıktı. Refüjde bulunan ağaçların zarar görmemesi adına kaldırımın da kaldırılacağı ve tırın bundan sonra dönüş alabileceği öğrenildi.

Park halindeki tırın sabah saatlerinden itibaren bölgede olduğu öğrenildi. Tırın, Almanya’dan Derince Limanı'na gelen yükü, Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikaya götüreceği öğrenildi. Yıkılan bölümlerin, tırın geçişinden sonra onarılacağı, tüm işlemlerin prosedürlere uygun şekilde yapıldığı kaydedildi. Aracın geçiş yapabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.







İHA