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Kocaeli'deki Patlamada Kuşlar Telef Oldu

Kocaeli'de 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı TMO silolarındaki patlamada çok sayıda kuş telef oldu.

Kocaeli'deki Patlamada Kuşlar Telef Oldu

07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:19

  Derince TMO'nun 13 silosunda buğday aktarımı sırasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 
  Patlamanın ardından çekilen görüntülerde ise bölgedeki çok sayıda kuşun da telef olduğu görüldü. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.  
 


İHA
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