banner910
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüse Çarpan Otomobildeki Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmit ilçesinde otomobil, duraktaki otobüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otobüse Çarpan Otomobildeki Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

27 Haziran 2023 Salı 14:21

  Kaza, İzmit'in Çayırköy mevkii D-605 Karayolu üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada A.Ş. idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. Otobüsteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
  Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobilde sıkışanlar çıkarıldı. Sürücü A.Ş.'nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişi çeşitli hastanelerin morglarına götürüldü. Sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilde yaklaşık 70 metre fren izi olduğu tespit edildi. 
  Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer Faruk Son Yolculuğuna Uğurlandı Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer...
Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf
Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak
Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz
Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım
Ustam Kocaeli'de Yeni Eğitim Dönemi Başvuruları Başladı Ustam Kocaeli'de Yeni Eğitim Dönemi Başvuruları...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki...
Derince ilçesinde metruk evdeki yıkım çalışmaları sırasında sundurmanın üzerine çökmesiyle hayatını...

Haberi Oku