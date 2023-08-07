Patlamada Yaralanan 3 Kişi Entübe Edildi

TMO silolarındaki patlamaya ilişkin son durumu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 yaralıdan 3'ünün entübe edildiğini açıkladı. Soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Büyükakın, "60 tane silo var. İlk tespitlere göre 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince TMO silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin son durumu aktardı. Patlamanın, toz sıkışmasından kaynaklı meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade eden Büyükakın, "Toz sıkışması olabildiğini, zaman zaman patlamalar meydana gelebildiğini öğrendik. Daha teknik bilgiler ekipler tarafından aktarılacak" dedi.

Hastaneye kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün entübe edildiğini kaydeden Başkan Büyükakın, "Diğerlerinin durumu iyi. Sağlıkçılarımız elinden geleni yapıyor. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Toplam 60 silonun bulunduğunu belirten Büyükakın, "60 tane silo var. 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Tüm yaralıların hastanede tedavi altına alındığını da sözlerine ekleyen Tahir Büyükakın, "Aranan kimse yok, herkes bulundu. Bu da kesin bilgi mahiyetinde. Şu anda içeride kimsenin olmadığına eminiz. Yaralı sayısında artış beklenmiyor. Hepsi bulunmuş ve hastanelere sevk edilmiş durumda" dedi.

İHA