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Umman'dan GOSB’a ziyaret

Kurulduğu günden beri Türkiye ve Dünya’da alanında örnek bir OSB olan, başta Özbekistan, Tataristan ve Kırgızistan olmak üzere bir çok ülkeye model OSB kurmak için harekete geçen Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaretler de devam ediyor.

Umman'dan GOSB'a ziyaret

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:31

GOSB’a ilk ziyaret  Umman Sultanlığı Büyükelçisi Qasım Mohamad Salim Al Salhi ve heyetinden geldi. GOSB’a ziyaretinde,  Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez, Bölge Müdür Yardımcısı Hülya Kaynak ve GOSB Hukuk Danışmanı Avukat Abdülkadir Güzeloğlu tarafından karşılanan Qasım Mohamad Salim Al Salhi’ye, GOSB’un kuruluşu, çalışmaları, katılımcı firmaları ,GOSB’da sunulan hizmetler ve yurtdışı yatırımları ile ilgili bilgiler verildi.Toplantıda, ayrıca Umman ve GOSB arasında yapılabilecek işbirlikleri de görüşüldü.

IVANOVA BÖLGESİ’NDEN GOSB ZİYARETİ
GOSB’a ikinci  ziyaret  Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği tarafından düzenlenirken, İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyet bölgede konuk edildi. Heyette Dmitriyeva’nın yanı sıra, İvanovo Bölgesi Hükümet Üyesi-Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı Anastasia Meshalovskaya, İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı Başkanı Yuliya Tumanova, İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı Danışmanı Elena Usaçeva, İavanoskiye Sitsı şirketi Genel Müdürü Anna Bogadelina, Galteks Ltd. Şti. tekstil şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Ortağı Mikhail Oleynik , Rusya'nın Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin ve Rusya'nın Türkiye Ticaret Mümessilliği Danışmanı Vera Borisova yer aldı. GOSB Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez ve Bölge Müdür Yardımcısı Hülya Kaynak’ın karşıladığı heyete, Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve katılımcılara sunulan hizmetler hakkında bilgi aktarıldı.




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