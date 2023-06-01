12 İlde Teröristlere Ve Ailelerine Finans Desteği Sağlayanlara Operasyon: 20 Gözaltı

Alınan bilgilere göre, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde silahlı terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürütüldü. Suriye'deki Haseke Hol kampında ve çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına ve ailelerine para göndermek isteyen şahıslarca kullanılan hesaplar takibe alınarak, Mali Suçlara Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda şüpheli para transferleri tespit edildi. Tespitler üzerine Mardin’de 5, İstanbul’da 2, Bingöl’de 2, Ankara’da 2, Konya’da 4, Kocaeli’de 1, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Isparta’da 1, Hatay’da 1, İzmir’de 1 ve Kayseri’de 1 olmak üzere 12 ilde toplam 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 800 ABD doları, 4 bin 400 Türk Lirası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, örgütsel içerikli doküman ve kitaplar, çok sayıda dijital materyal, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 35 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ederken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İHA