5 yaşında İngilizce sunum yaptılar

Özel Egeberk Anaokulu 5 yaş öğrencileri, ailelerine yaptıkları İngilizce sunumda performanslarıyla tam not aldılar.

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri yabancı dil dersinde öğrendiklerini velilerinin katıldığı renkli etkinlikte ailelerine gösterdi. İngilizce öğretmenleri eşliğinde keyifli bir sunum yapan 5 yaş grubu öğrenciler, İngilizceleriyle velilerini gururlandırdı. Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, çocukların temel eğitimlerinin yanısıra sanat, spor ve yabancı dile de büyük önem verdikleri söyledi.