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5 yaşında İngilizce sunum yaptılar

Özel Egeberk Anaokulu 5 yaş öğrencileri, ailelerine yaptıkları İngilizce sunumda performanslarıyla tam not aldılar.

5 yaşında İngilizce sunum yaptılar

30 Mayıs 2023 Salı 12:04

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri yabancı dil dersinde öğrendiklerini velilerinin katıldığı renkli etkinlikte ailelerine gösterdi. İngilizce öğretmenleri eşliğinde keyifli bir sunum yapan 5 yaş grubu öğrenciler, İngilizceleriyle velilerini gururlandırdı. Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, çocukların temel eğitimlerinin yanısıra sanat, spor ve yabancı dile de büyük önem verdikleri söyledi.

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