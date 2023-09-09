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Başiskele’de talepler artık daha hızlı çözüme kavuşacak

Başiskele Belediyesi, vatandaş ile kurum arasındaki tüm iletişimi tek ekranda otomatik olarak toplayan yönetim sistemini devreye alarak taleplere daha hızlı cevap verecek.

Başiskele'de talepler artık daha hızlı çözüme kavuşacak

09 Eylül 2023 Cumartesi 11:39

Başiskele Belediyesi, vatandaşın talep, öneri, şikayetlerini daha hızlı, etkin ve verimli şekilde çözüme kavuşturulması için ulakBEL (iletişim yönetim sistemi) uygulamasına geçiyor. Başiskele Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları neticesinde işleme alınan ulakBEL uygulaması hakkında ilgili belediye personellerine eğitim verildi. Eğitime Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Eğitim öncesi konuşma gerçekleştiren Başkan Özlü, "Bu yeni uygulamamız UlakBEL, hem vatandaşlarımıza hem de belediye personelimize büyük kolaylıklar sunacak. Hemşehrilerimizin taleplerinin daha hızlı çözüme kavuşturulması, birimlerimizin çalışmalarında gösterdikleri performanslarının değerlendirilmesi daha kolay şekilde gerçekleştirecek. Telefondan, sosyal medyadan ve diğer iletişim kanallarından gelen taleplerin adım adım takibi ve çözüme kavuşturulması tek bir ekrandan görülebilecek. İlçemiz, hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, işlerinizde de siz değerli mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.





İHA
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