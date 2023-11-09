Gri Koç’tan öğrencilere 5 maddelik tavsiye

Çayırova 4. Kitap Günleri’nin altıncı gününde Gri Koç Gökhan Müftüoğlu, Çayırovalı öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi programına Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve yüzlerce Çayırovalı öğrenci katılım sağladı. Söyleşide bir konuşma gerçekleştiren Yazar Müftüoğlu, “Yıllar öncesinde bir yolculuk tanımladım ve bu yolculuğu öğrencilere anlatmak istedim. Belirlediğimiz 5 başlığı uygulayan öğrencilerin başarıya ulaştığını gördüm. İlk kritik noktamız bizim hedefimiz ne? İkinci başlık hedefin niyesini konuşacağız. Üçüncü başlık olarak da seçtiğimiz hedef doğru mu değil mi onu konuşacağız. Dördüncü başlıkta zamanlama ve planlama değerlendirmesi yapacağız. Son başlık olarak da hedefi son güne kadar sürdürebilecek miyim diye konuşacağız.





“NE İSTİYORSUN VE NİYE İSTİYORSUN?”

Ne istiyorsun ve niye istiyorsunuz iki başlığımız bizim. Yağız diye bir öğrencimiz vardı deprem yaşandı ve evden çıkıp başka bir şehre geçmesi gerekiyordu. Başka bir şehir olsa da Yağız’ın hedefi çok netti. Depremden sonra bir hafta geçti ve Yağız bana ‘Hocam ne yapmam gerekiyor söyleyin çalışmam lazım’ dedi. Raftan bir kitap indirin ve kitap bitti dediğiniz bir kitap olsun. İddia ediyorum içerisinde en az 50-100 çözemediğiniz ve öğrenemediğiniz sorular vardır. Bunlar size hedef yolunda çok büyük yardımcı olur.





“DOĞRU YOLDA MISINIZ DEĞİL MİSİNİZ?”

Üçüncü başlığımız çok net bir soru soruyor doğru yolda mısın yoksa değil misin? Bu işi başarabilir misin başaramaz mısın? Yaptığınız net sayısı ve istediğiniz bölümün aldığı net sayısına bakın, eğer arada bu açık kapatılabilir mi kapatılamaz mı bunu iyice düşünüp tartın. Eğer bir kabiliyet sizde varsa ve sadece çevrenize anlatamadığınız bir durumdan dolayı bölüm değiştiremiyorsanız bu duruma hemen müdahale etmeniz gerekiyor.





ZAMANLAMA VE PLANLAMA

Dördüncü başlığımız zamanlama ve planlama. Üç başlık tamam olduğunda karşılaştığınız tüm sorunlara ben bunu nasıl aşarım gözüyle bakıyor. Öğrenciler özellikle mezun ve 12. sınıf öğrencileri, artık çalışma saatini sayma yerine, dinlenme gününü ve dinlenme saatini planlamalı. Bir öğrencinin virüsleri cep telefonu ve sosyal medya oluyor. Dereceye oynattığımız çok fazla öğrenciden telefonu bırakmasını istediğim oluyor. Bunların dışında arkadaş virüsü de olabiliyor. Virüsleri tamamlamayınca zaman kısmı çöpe gider. Zaman da tamamsa MEB’in dağıttığı kaynak kitapları çok fazla öneriyorum. MEB gözlüğünü takmak çok faydalı olacaktır. Çıkmış soruları çözmek çok çok faydalı olacaktır.





“DİREKSİYONDA KİM VAR?”

Beşinci başlık da vakti gelince çalışmayı bırakacak mısın bırakmayacak mısın? Direksiyonda kim var sorusu. İstanbul’da yoğun trafikte insanların direksiyon başında ne kadar sinirlendiğini görüyorsunuz. Bu insanların çok büyük kısmı gittikleri işi sevmiyorlar. Benim her sabah gittiğim şey beni heyecanlandırmalı. Benim gittiğim iş, ülkem için yapacağım şeyler çok faydalı. Arada yüzde 10’luk bembeyaz kısım var. Yüzde 10 siyah bir kısım var onlar melankolik ve gamsız, tamamen olumsuz. Yüzde 80’lik gri kısım var arada birçok kararlar alıyor. Bunlar arada beyaza gitse de ilk zorlukta siyaha geri dönüyor. Gri süreçte ömrü tamamlayacak haberi yok. Şu an bunları değiştirebilecek yaştasınız. Eğer bunu siz yapmazsanız kimse yapmayacak. İki ihtimal var ya hocam ben o grilerden biriydim ve istemediğim bir yerdeyim diyeceksiniz, ya da hocam elimden geleni yaptım ve istediğim yerdeyim diyeceksiniz. Bu ülkenin ve dünyanın sizlere ihtiyacı var. Sizler pırıl pırıl gençlersiniz” dedi. Müftüoğlu’na günün anısına plaket takdim edilirken, Gökhan Müftüoğlu seminerin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve kitaplarını imzaladı.