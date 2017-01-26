Depremde Hasar Gören Binalar Yeniden İnşa Edilecek!

İzmit Belediyesi tarafından 1999'daki 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde hasar gören yapıların kayıtlarının güncellenmesi için çalışma yürütülüyor.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehirdeki hasarlı binaların tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin Araştırma Birimi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, şehirdeki hasarlı yapıların tek tek incelendiği ve kayıt altına alındığı vurgulanan açıklamada, çalışmanın 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde hasar gören yapıları kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm mahalleler tek tek incelenerek ağır ve orta hasarlı binalar tespit ediliyor. Gölcük ve Düzce depremlerinde hasarlı hale gelen yapıların son durumuyla ilgili 2012 yılında tamamlanan incelememizin ardından yeniden bir araştırma başlatıldı. Yapılan incelemelerde depremde hasar gören binalardan bir kısmının yıkılarak yerine yeni binalar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu binaların son durumlarını gösteren verilerin elde edilmesi için mahalle bazındaki incelemeler Erenler, 28 Haziran, Bekirdere, Tepeköy, Tavşantepe, Gündoğdu, Yeşilova mahallelerinde tamamlandı. Fatih, Çayırköy, Akçakoca, Alikahya Atatürk, ve Gültepe mahallelerindeki tespit çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan çalışma ile depremde hasar gören yapıların da son durumu güncellenmiş olacak."