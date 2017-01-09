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İhracatın Merkezi CNR Expo İstanbul Mermer Fuarı'na Hazırlanıyor

CNR EXPO; organize ettiği İstanbul Mermer Fuarı ile dünya doğal taşlar rezervinin %40'ını barındıran Türk mermer sanayinin ihracat oranını her yıl artırarak ülke ekonomisine de önemli destek sağlıyor.

İhracatın Merkezi CNR Expo İstanbul Mermer Fuarı'na Hazırlanıyor

09 Ocak 2017 Pazartesi 13:15

 

Türkiye'de doğal taş sektörü, son on yıllık dönemde önemli gelişmeler kaydetti. Zengin rezervleri ve gelişmekte olan mermer işleme sanayi ile dünya doğal taş üreticileri arasında önemli bir yer edindi. Özellikle son dönemde büyük firmaların yapmış oldukları yatırımlar, uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde İşlenmiş mermer üretiminde büyük artış gösterdi. Rezervlerin yoğun olduğu ve üretimin bu denli arttığı mermer sektörü, zamanla ihracat alanında kendini geliştirme, dışa açılma ihtiyacı duydu. Sektör bu açığını büyük ölçüde, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu olan İstanbul Mermer Fuarı ile kapattı.
 
İnşaat alanında, değerini her geçen gün artıran mermer ve doğal taş ürünleri sektörü 9-12 KASIM 2017 tarihleri arasında, 14. kez CNR EXPO Yeşilköy'de Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda buluşacak.
 
 
Hayata geçirdiği başarılı fuar organizasyonları sayesinde mermer ve doğal taş sektörünün uluslararası pazardaki en büyük destekçisi olan Pozitif Fuarcılık ve İMİB(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği) tarafından organize edilen, KOSGEB'in desteklediği İstanbul Mermer Fuarı, maden yatağı konumundaki ülkemizin kaynaklarından elde edilen ve dünyanın hemen her kıtasına ihraç edilen mermer ve doğal taşları yabancı alım heyetleri ile buluşturarak sektörün ihracat payını artırıyor.
 
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