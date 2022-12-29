Başkan Bulut: Berber ve kuaförlerin Pazar günü çalışma yasağı 6 ay ertelendi





Kocaeli Ticaret Odası Meclisi, 2022 yılının son toplantısını 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in yönettiği oturumda, Oda’nın 2023 yılı gelir- gider bütçesi başta olmak üzere, 7 gündem maddesi ele alındı. Aylık faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye gelen KOTO Başkanı Necmi Bulut, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

2022 YILI EKONOMİ YÖNÜNDEN NASIL GEÇTİ

2022 yılı ekonomi verilerini değerlendirerek konuşmasına başlayan Başkan Bulut, asgari ücret zammıyla birlikte işverene destek paketlerinin de gündeme alınmasını talep ederek, “Asgari ücrete, önceki yıllardan farklı olarak iki defa zam yapılmış ve sırasıyla %50 ve %30 düzeyindeki bu zamlarla kümülatif zam %95’e ulaşırken işgücü maliyetlerindeki artışa rağmen yüksek enflasyon yüzünden çalışanların yeni zam beklentileri gündemde kalmıştır.

‘ENFLASYONA KARŞI TOPYEKÜN MÜCADELE’

2023 için açıklanan %54 oranındaki asgari ücret zammı, son 6 ay enflasyon oranının çok üstündedir. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını ve enflasyon oranında düşüşle birlikte çalışanların refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ancak, devletimizin işveren üzerindeki yükleri azaltmasını, işveren tarafı için de asgari ücretin maliyetini karşılayabilecekleri ilave destekler sunmasını bekliyoruz. Kasım 2022’den itibaren geçen yılın aynı aylarına kıyasla daha düşük oranlı enflasyon gerçekleşmeleriyle yıllık enflasyon oranında %50 düzeyinin birkaç ay sonra görülmesini beklemekteyiz. Enflasyona karşı oluşturulacak topyekûn bir mücadele planının, tüm kesimlerin duyarlılığını artıracağını düşünüyoruz” dedi.

‘YASAĞA DEĞİL, PAZAR GÜNÜ OLMASINA KARŞIYIZ’

İçişleri Bakanlığı’nın kararı, Kocaeli Valiliği’ni onayıyla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı ilan edilen berber ve kuaförlerin Pazar günü çalışma yasağının 6 ay ertelendiğini açıklayan Başkan Bulut, “Sabah aldığımız bilgiye göre, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle başlayacağı duyurulan Pazar günü çalışma yasağı 6 ay ertelendi. 1 gün çalışma yasağına topyekün karşı değiliz ancak, Pazar günü olmasına karşıyız. Pazar günü bu sektörde iş insanlarımızın en çok iş yaptığı, vatandaşlarımızın da en çok hizmet aldığı gündür. Bu karar sektörü derinden etkiler. Ertelemenin akabinde, gün değişikliği bekliyoruz buradan da ısrarla talep ediyoruz” dedi.

KOTO’NUN 2023 YILI BÜTÇESİ 52 MİLYON TL

Konuşmasını yeni yıl temennileriyle sonlandıran Başkan Bulut, “Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler tüm gücümüzle üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz. 2023 yılında da Sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini çoğulcu bir yaklaşım ile ele alacak, gerçeğe dönüştürmek için ilgili tüm kapıları tek tek dolaşacak, sonuç alıncaya kadar da devam edeceğiz. Her zaman ülkemiz için en iyisini, en doğrusunu yapmanın azmiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Hedeflediğimiz sağlıklı, verimli, başarılı, üretken ve huzur dolu günlere ulaşma dileği ve inancıyla 2023 yılının ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte ülkemize, milletimize, tüm üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve istikrar getirmesini diliyorum” dedi. Akabinde bütçe görüşmelerine geçildi. KOTO’nun 2023 yılı gelir- gider bütçesi 52 milyon TL olarak, oy birliğiyle onaylandı.