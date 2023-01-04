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KOTO’nun yeni üye bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

Kocaeli Ticaret Odası’nın, yeni kayıt olan üyeleri Oda’nın faaliyet ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlediği toplantıya ilgi yoğun oldu

KOTO'nun yeni üye bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

04 Ocak 2023 Çarşamba 14:26


Kocaeli Ticaret Odası, yeni kayıt olan üyelerin, Oda hizmetlerinden üst düzeyde faydalanmasını ve faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Yeni Üye Bilgilendirme Programlarına’ hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün KOTO hizmet binasında düzenlenen programa ilgi yoğun oldu. KOTO üyesi olarak ticarete atılan işletmelerin yetkilileri hem birbirileri ile tanıştı, hem de KOTO’nun ayrıcalıklarla dolu hizmet dünyasına adım attı. 

ÜYELERDEN KOTO’YA TEŞEKKÜR 

KOTO İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın’ın, kapsamlı sunumuyla başlayan program, Oda Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın altın değerindeki ticari tavsiyeleri ile devam etti. Programın kapanışında Oda hizmet birimlerini gezerek, servis sorumlularından bilgi alan yeni üyeler, memnuniyetlerini ifade ederek, iş dünyasının zorlu şartlarında, ışık tutan bilgiler sunan KOTO’ya teşekkür etti. 
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