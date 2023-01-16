KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan aralık ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Aralık ayında bütçe gelirleri 255.19 milyar TL, bütçe giderleri 373.82 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 31.3, gelirlerdeki artış yüzde 96.7 oldu. Bütçe gelirlerindeki artış oranının giderlerdeki artış oranının üzerinde gerçekleşmesine rağmen bütçe aralık ayında 118.62 milyar TL açık verdi” dedi.





DETAYLARI PAYLAŞTI

Zeytinoğlu, 2022 yılı tamamında bütçe açığının 139 milyar 65 milyon TL olduğunu söyleyerek, “2022 yılında bütçe gelirleri yüzde 99.9 artışla 2 trilyon 802 milyar 355 milyon TL, bütçe giderleri de yüzde 83.4 artışla2 trilyon 941 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelir ve giderler alt kalemlerine baktığımızda; 2022 yılında da bütçeye en fazla katkının vergi gelirlerinden geldiğini görüyoruz. Vergi gelirleri yüzde 102’lik artışla 2 trilyon 353 milyar 286 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin alt kalemlerinde; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 117.3, dahilde alınan KDV’de yüzde 41.9, ÖTV’de yüzde 104.4’lük artışlar var. İthalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de yüzde 121.1’lik artış oldu. Giderler tarafında ise cari transferler kaleminde yüzde 79.7, sermaye giderlerinde yüzde 110.5, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 92.6, borç verme kaleminde de yüzde 105.9’luk artış olduğu görülüyor” diye konuştu. Denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, bu durumda sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabileceğini ifade etti.



