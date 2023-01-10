KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Zeytinoğlu, “Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 10.2 olarak açıklandı. Bu oran, ekim ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan geriledi. Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, ekimden kasıma çalışabilir nüfus 79 bin kişi, istihdam edilenler 285 bin kişi artmış. Asıl izlenmesi gereken toplam çalışan sayısının ise kasım itibariyle 31 milyon 574 bin kişiye yükseldiğini görüyoruz ve bunu olumlu karşılıyoruz. Burada tabii nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti.





SANAYİ ÜRETİMİ

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksine ilişkin de konuşan Zeytinoğlu, kasım ayında sanayi üretimindeki gerilemeye rağmen katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırımları işaret eden sermaye malı üretimi ile yüksek teknolojili ürünlerdeki artışı değerli bulduklarını söyledi. Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Sanayi üretim endeksi kasım ayında aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 1.3 geriledi. Kasım ayında ihracatımız, kasım aylarının en yüksek değerine ulaşırken, artış hızında yavaşlama olmuştu. Kasım ayı sanayi üretiminin alt kalemlerine baktığımızda; geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret eden sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 18.3’lük artış olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte orta yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 6, yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 49.7’lik artış var. Katma değerli üretim açısından bu artışların değerli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.









AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomiye ilişkin açıklanan son verileri değerlendirdi.