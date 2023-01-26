KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ocak ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.3 ile aralık ayına göre 1.2 puan, geçen yıla göre 2.3 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Ocak’ta yüzde 70.4 ile aralık ayına göre 1.6 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan geriledi. Hem Türkiye geneli hem ilimiz kapasite kullanımlarının yavaşlamasına rağmen otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.