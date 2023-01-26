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KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ocak ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.3 ile aralık ayına göre 1.2 puan, geçen yıla göre 2.3 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Ocak’ta yüzde 70.4 ile aralık ayına göre 1.6 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan geriledi. Hem Türkiye geneli hem ilimiz kapasite kullanımlarının yavaşlamasına rağmen otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

26 Ocak 2023 Perşembe 16:13

Ocak ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının şubat ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızınyüzde 19’uşubat ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 65’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 22’si dış siparişlerinin şubat ayında arttığını belirtirken, yüzde 18’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 60’ında ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi. 

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