Özel Anaokulları Sektörü KOTO’da istişare toplantısında buluştu





Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi (Özel Eğitim Kurumları) bünyesinde yer alan zümrelere özel düzenlediği istişare toplantılarına özel anaokulları sektörü ile devam etti. 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir’in, Komite Başkan Yardımcısı Melike Andız, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyeleri Handan Kümeli, Alparslan Naipoğlu ve Komite Üyesi Mehmet Eray Camgöz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, özel anaokullarının yetkilileri ilgi gösterdi.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

Komiteyi oluşturan sektörlerin talep ve sorunlarını tespit ederek yeni döneme başladıklarını ifade eden Komite Başkanı Aydemir, “Her toplantımızın sonunda yaptığımız gibi, bu toplantımızın da kapsamlı sonuç raporunu çıkartarak, ilgili mercilerle paylaşacağız, sorunlarının çözümünün takipçisi olacağız” dedi. Toplantıda; anaokulu sektöründe yaşanan sorunlar, ekonomik gelişmelerin sektöre etkileri, yeni kayıt dönemi ile ilgili yapılacak çalışmalar, okullar arası kurumsal iletişimin artırılması konuları görüşüldü.



