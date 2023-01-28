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Özel Anaokulları Sektörü KOTO’da istişare toplantısında buluştu

Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel Anaokulları Sektörü, istişare toplantısında bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini masaya yatırdı

Özel Anaokulları Sektörü KOTO'da istişare toplantısında buluştu

28 Ocak 2023 Cumartesi 22:26


Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi (Özel Eğitim Kurumları) bünyesinde yer alan zümrelere özel düzenlediği istişare toplantılarına özel anaokulları sektörü ile devam etti. 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir’in, Komite Başkan Yardımcısı Melike Andız, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyeleri Handan Kümeli, Alparslan Naipoğlu ve Komite Üyesi Mehmet Eray Camgöz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, özel anaokullarının yetkilileri ilgi gösterdi. 

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ 

Komiteyi oluşturan sektörlerin talep ve sorunlarını tespit ederek yeni döneme başladıklarını ifade eden Komite Başkanı Aydemir, “Her toplantımızın sonunda yaptığımız gibi, bu toplantımızın da kapsamlı sonuç raporunu çıkartarak, ilgili mercilerle paylaşacağız, sorunlarının çözümünün takipçisi olacağız” dedi. Toplantıda; anaokulu sektöründe yaşanan sorunlar, ekonomik gelişmelerin sektöre etkileri, yeni kayıt dönemi ile ilgili yapılacak çalışmalar, okullar arası kurumsal iletişimin artırılması konuları görüşüldü. 
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