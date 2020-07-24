Dünya'nın gözü Ayasofya Camii'ndeydi

Ayasofya camisin de 86 yıl sonra Cuma namazı coşkusu tüm islam dünyasında büyük ilgi gördü Türkiye ‘de tüm camilerde 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii’yi konu olan hutbeler okundu .Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere 500 den fazla devlet yöneticisi ve protokol mensubuna cami içinde namaz kılmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından davetiye gönderildi.Yurt içi ve yurt dışından onbinlerce kişi Ayasofya da Cuma namazı kılmak İçin İstanbul’a akın etti. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda televizyon ve medya kuruluşu Ayasofya Camiin’de kılınan ilk Cuma namazını canlı yayınladı.

Gazetemizde Ayasofya Camii ile ilgili yaptığımız paylaşımlar;

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/ayasofyacami-kebirde-tarihi-anlar-yasaniyor-h32827.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/ayasofyada-namaz-alanlari-belirlendi-h32822.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/sabah-namazini-ayasofya-i-kebir-onunde-kildilar-h32821.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/ayasofya-i-kebire-ozel-para-basildi-h32820.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/ayasofyanin-acilisi-icin-etkinlik-duzenlendi-h32819.html



Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş ın sosyal medya sayfasından yaptığı canlı yayın paylaşımı

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1735641539923779/?d=n

Başta kutsal topraklar Kudüs olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde 30 yıldır Kültür Bakanlığı belgesel yapım. Yetki belgesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sürekli basın kartı sahibi gazeteci ilk yapan belgeselcili olarak Ayasofya Camii’nde kılınan ilk Cuma namazı ile ilgili gazeteci olarak yaptığımız girişimlerden sonuç alamasak da Devri Alem Belgesel TV Programı olarak Ayasofya Camii’nde kılınan ilk Cuma namazı ile ilgili araştırma ve belgesrel çekimi yaparak ulusal ve bölgesel kanallarına yayınlamak üzere göndereceğiz.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması ile ilgili birçok bilgi, video, belge, fotoğraf ve gazete toplayarak gelecek kuşaklara aktarmak için arşiv oluşturduk

Cumhurbaşkanlığı resmî internet sitesin de Ayasofya camisinde kılınan ilk Cuma namazı ile ilgili paylaşılan fotoğraflar ve yazıların lingini sizlerle paylaşıyoruz https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/120694/cumhurbaskani-erdogan-cuma-namazini-86-yil-sonra-ibadete-acilan-ayasofya-i-kebir-cami-i-serifi-nde-kildi

Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum: 24 Temmuz 2020 tarihi bir güne şahitlik yaptık. 86 yıllık hasret sona erdi . Asırlardan beri ibadet edilen Ayasofya da yeniden ezanlar okundu, ibadetler edildi.



Gerçekten çok önemli;

Ayasofya camimizde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı 24 Temmuz 2020 tarihinde kılındı hutbeler okundu. Yurtiçi ve yurtdışından gelen onbinlerce müslüman coşku ve huzur içinde devler yetkilileri ile Sultan Ahmet meydanında Cuma namazı kıldılar. Ayasofya da kılınan Cuma namazı yurt içi ve yu folundan bir çok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlandı. Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik yaptık. Ayasofya da cuma namazına katılamayan Müslümanlar, Türkiye genelin de tüm camilerde Ayasofya konulu hutbeyi dinlediler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve cuma günü tüm camilerde okunan hutbe, Ayasofya’nın manevi tarihimiz deki yeri ve önemimin anlatıldığı. Hutbeyisizlerle paylaşmak istiyorum.

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "AYASOFYA FETHİN NİŞANESİ, FATİH’İN EMANETİ"

Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salâların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatihan'ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor.

Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. “Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!”i buyurarak fethi müjdeleyen Resûl-i Ekrem Efendimize salat ve selam olsun.

Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun.



Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun.

Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır.



Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir.

Bizim medeniyetimiz, cami merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz, birlik ve dirliğimizin, ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz, cami ve mescitleri imar edenler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır.”

Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler: “Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder.”

Şimdi bize düşen, birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Cami-i Şerifi'nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için daha büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan ve özveri ile çalışmaktır.(kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı resmî internet Sayfası )







