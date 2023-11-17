Şehri geleceğe hazırlarken, olası afetlere karşı da çözüm üretme gayretinde olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Çağdaşkent Geçici Barınma Alanı’nın, tanıtımı yapıldı. Çağdaşkent Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen tanıtım programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Kocan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çayırovalılar katılım sağladı. Olası bir afet sonrasında vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Çağdaşkent Geçici Barınma Alanı’nda bay-bayan duş ve tuvaletler, engelli bireyler için duş ve tuvaletler, çamaşırhane, jeneratör, 15 tonluk su deposu ve çadırlar yer alıyor. Çayırova’da 13 farklı noktada inşa edilecek geçici barınma alanlarından oluşturulanların ilki olan Çağdaşkent Geçici Barınma Alanı’nın tanıtım programında konuşan AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, şunları dile getirdi;



KOCAELİ’NDE BİR İLK”

“99 depremi bize çok şey öğretti. AFAD’ın kurulmasıyla birlikte afetlerde koordinasyon daha iyi bir şekilde sağlandı. AFAD olarak afetlere mücadele etmek için gayret gösterdik. Afetlerden önce atacağımız adımlar, afetlerden sonra atacağımız 7 adımdan daha önemli. Valimiz ve belediyelerimiz gayretleriyle afet öncesi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada da Kocaeli’nde bir ilk olan çalışmayı görüyoruz. Bünyamin Çiftçi başkanımıza gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz.”

“TERCÜBELER ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Programda Koçan’ın akabinde kürsüye çıkan Bünyamin Çiftçi, “Bugün burada afet sonrasında, geçici barınma noktamızın ve toplanma noktamızın tanıtımı için buradayız. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Belirli zamanlarda ülkemiz büyük depremlere maruz kalıyor. Yakın tarihte 99 depremi yaşadık. Her geçen süreçte yeni tecrübeler ediniyoruz.

Elde ettiğimiz tecrübeler çerçevesinde afetlerden etkilenmemek için çalışmalar yapıyoruz.

“EN KIYMETLİSİ AFET ÖNCESİ ÇALIŞMALAR”

Afet süreçlerinin yönetimi, afet öncesi süreçlerin yönetimi, afet sırasındaki süreçlerin yönetimi ve afet sonrası süreçlerin yönetimi olarak üçe ayrılıyor. En kıymetlisi de afet öncesi süreçlerin yönetimidir. Bu kapsamda devletimiz önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Afet öncesi süreçlerde yapılarımızın afetlere dayanıklı inşa edilmesi ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi çok önemli. Afet sırasında da neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Afet sonrası süreç ise bu alanda yaptığımız çalışmalarla yönetilir.

“ÇALIŞMALARIMIZI REVİZE ETTİK”

Bizler çalışma arkadaşlarımızla depreme hazırlık için birçok çalışma yaptık. Büyükşehir belediyemizle birlikte yapı stoku yaşlı bölgelerle alakalı tarama yaptık ve dönüşüm çalışmaları başlattık. Afet öncesi süreçlerde gereken eğitimlerin verilmesi kapsamında ilimizde önemli çalışmalar yapılıyor. 6 Şubat Depremi’nde afet bölgesine hizmet ettik ve orada edindiğimiz tecrübeler neticesinde, teorik bilgilerimizi de bir araya getirdik, deprem toplanma bölgeleri ve geçici barınma alanlarına yönelik yaptığımız çalışmalarımızı revize ettik.

13 NOKTADA GEÇİCİ BARINMA ALANI YAPILACAK

Yapılan çalışmalar neticesinde deprem toplanma ve geçici barınma alanları oluşturacağız ve bunlardan birini size sunuyoruz. Geçici barınma alanları kapsamında ilçemizde 13 nokta belirledik ve bunları tüm altyapısı, üstyapısı ile hazır hale getireceğiz. Olası bir depremde plan proje çerçevesinde en kısa süre içerisinde bu çadır alanlarımızı oluşturacağız.WC’lerimiz, çamaşır odalarımız, duş odalarımız var ve bunları ilçemizde belirlediğimiz 13 noktada hazırlayacağız.

“RABBİM İHTİYAÇ DUYURMASIN”

Olası bir depremde hemen bir aksiyon alıp, bu çalışmaları bugünden hazırlıyoruz. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Deprem öldürmez, bina öldürür diyor uzmanlarımız ve bu çerçevede de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın hemen bir ekip kurdu ve Kocaeli’nin yüzde 80’i tarandı. Bu taramalar bittikten sonra gereken önlemler alınacak. Hazırladığımız bu projenin ihtiyaç duyulmaması için rabbimden temennide bulunuyorum. İhtiyaç duyulması halinde de tüm ihtiyaçlara yanıt verecek bir alan olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet konuşmaların ardından alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



