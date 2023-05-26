Genç Yeteneklerin Sergisi İlgi Gördü

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nin "Gelecek Yetenekle Şekillenecek" mottosuyla hazırladığı "Lotus" karma sergisi Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Kartepe Sanat Evi’nde açıldı. Lotus Karma Sergisi’nin açılışında desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür eden Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Dilek Çentelli, "Her sene düzenlediğimiz yıl sonu sergisini bu sene değerli başkanımızın katkılarıyla Kartepe Sanat Evi’nde düzenliyoruz. Burada bulunan öğrencilerimiz geleceğin sanatçılarıdır. Farklı alanda yapılan eserler sergide bulunmaktadır. Buraya geldiğiniz için herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok güzel işler yapıyorsunuz"

Genç yetenekleri destekleyen Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizin gelişmesine güzelleşmesine hep birlikte vesile oluyoruz. Sadece binalar değil binaların içerisinde eserler Kartepe'mizi güzelleştirmektedir. Kartepe'mizi ilmik ilmik dokumaktadır. Güzel işler yapılmaktadır. Kartepe'mizde güzel işlerden biride Güzel Sanatlar Lisesi’dir. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bunlara şahidiz. Bizim asli görevimiz sizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamaktır. Burada evlatlarımızın eserlerinin sergilenmesi benim gönlümden geçendi. Ülkemizin ve dünyanın sayılı sanatçıları arasına gireceksiniz. Buna eminim" diye konuştu.

"Sanat ile iç içe olan öğrencilerimizin olması bizleri sevindirmektedir"

Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise "Kartepe'miz bereketli topraklara sahiptir. Sanat ile iç içe olan öğrencilerimizin olması bizleri sevindirmektedir. Öğrencilerimize verilen desteklerle ilçemizde sanat gelişmektedir. Sanat Evi her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Yeteneğinizi en iyi şekilde geliştirmeniz çok önemlidir. Ülkelerin başarısı sadece üretimle değil aynı zamanda sanatla olmaktadır. Burada emeği geçen herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi açılışına Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, muhtarlar, meclis üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İHA