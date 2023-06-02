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Kitap kahveler YKS sınavına kadar 7/24 açık

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede üniversite sınavına hazırlanan gençler için müjdeyi verdi. Çayırovalı gençlerin uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve kütüphaneler 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek, YKS sınavına kadar 7/24 hizmet verecek.

Kitap kahveler YKS sınavına kadar 7/24 açık

02 Haziran 2023 Cuma 15:58

 Göreve geldiği günden bu yana ilçede yaşayan gençlerin, hem eğitim hem de kültürel yaşamlarına dokunacak hizmetleri bir bir hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrenciler için bir müjde daha açıkladı. Hizmete alındığı günden bu yana binlerce Çayırovalının uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve YKS sınavına hazırlanan gençler için sınav süresine kadar 7 gün 24 saat gençlerin hizmetinde olacak. Öğrencilerin sınava daha nezih ve daha ferah ortamda hazırlanması için devreye alınan uygulama, gençlerin ders çalışabilmesi için büyük kolaylık sağlayacak. Çayırovalı gençler hem kaynak erişimi şansına ulaşacak, hem de ders çalışabilmek için uygun ortam bulacak.

 

SESSİZ VE FERAH ORTAMDA ÇALIŞACAKLAR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “YKS sınavına hazırlanan gençlerimiz için müjdemiz var. Akse ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile kütüphanelerimiz, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin, sessiz ve ferah bir ortamda sınavlarına hazırlanması için 7 gün 24 saat açık kalacaktır. Çayırovalı gençlerimizin hayalleri, bizim hayallerimiz, onların hedefleri, bizim hedeflerimiz. Çayırova Belediyesi olarak gelecekleri için atacakları her adımda yanlarında olmaya ve destek sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

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