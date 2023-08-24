SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti.

Kocaeli'de vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:10

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 2 yıldır Derince Kaymakamlığı görevini yürüten Meftun Dallı Kastamonu valisi olarak atandı. Dallı'nın yerine İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli atandı. Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı oldu. Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Kartepe Kaymakamı oldu. 
Kocaeli'ye 3 vali yardımcısı da atandı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şefket Aksoy, İstanbul Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve Yalova Vali Yardımcısı Abdullah Ulusoy, Kocaeli vali yardımcısı olarak atandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm...
Bakan Kacır: “Türkiye'nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25’ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi” Bakan Kacır: “Türkiye'nin gerçekleştirdiği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı...

Haberi Oku