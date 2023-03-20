Saadet Kocaeli İlçe Skm Başkanları Toplantısını Gerçekleştirdi.

İl Skm Başkanı Halil Kayın’ Kararlıyız Milletin İktidarında Saadet Var’

Dün Genel merkezimizde gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası ilimize gelerek, genel merkezimizin aldığı kararları aktarmak ve ilimizde yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirme yapmak üzere siz değerli SKM başkanlarımızla bir araya geldik.

Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreci hepimiz yaşıyoruz, ekonomiden, sosyal hayata, eğitimden adalete bir çok alanda bu sıkıntıları çok net görüyoruz. Bizler Millet ittifakı olarak oluşturduğumuz mutabakat metninde bu ülkenin sorunlarını bildiğimizi ve çözüm yollarımızı da aynı netlikle ortaya koyduk. Genel merkezimizin heyecanını önce ilimize ardından ilçelerimize bu heyecanı yaşatacağız.

Çünkü kararlıyız bu iktidar bir avuç azınlığın değil, milletin iktidarı olacak ve milletin iktidarında Saadet olacak.

Toplantıda aday adayları tanıtma süreçleri, seçim ve sandık güvenliği, seçim sürecinde gerçekleştirilecek programlar ve içeriği hakkında istişareler gerçekleştirildi.