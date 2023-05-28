SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol 1. Lig'ine Yükselmeyi Garantiledi

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yarı final son maçında evinde rakibini 96-69 yenerek, Türkiye Basketbol 1. Lig'ine yükselmeyi garantiledi.

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol 1. Lig'ine Yükselmeyi Garantiledi

28 Mayıs 2023 Pazar 19:46

  İki yılda büyük başarılar elde eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Takımı, 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Türkiye Erkekler Besketbol 2. Ligi'nde C grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Çayırova Belediyesi rakiplerini tek tek yenerek yarı finale kalmayı başardı. Yarı final ilk iki maçında sahasında İstanbul Efendileri'ne yenilen Çayırova Belediyesi, deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak final umudunu son maça taşıdı. 
  27 Mayıs Cuma günü Çayırova Kapalı Spor Salonu’na İstanbul Efendileri ile yarı final son maçına çıkan ve tüm periyotlarda üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 96-69 galip ayrılarak hem finale adını yazdırdı hem de birinci ligi garantiledi. 
  İki yıl önce amatör olarak başlayan ve 2022 yılında erkekler bölgesel basketbol ligi kupasını müzesine getiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Kapaklıspor ile 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de İstanbul Ahmet  Cömert Spor Salonu’nda final maçına çıkacak. Çayırova Belediyesi son müsabakayı da kazanarak şampiyonluk kupası ile Çayırova’a dönmek istiyor. 
  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yarı final son maçını tribünden izleyerek takıma destek oldu. Göreve geldiklerinde kente sporu sevdirecek ve geliştirecek etkinlikler yaptıklarını, yeni atılım ve yatırımlarla Çayırova’yı spor kenti yaptıklarını ifade eden Çiftçi,  iki yıl önce sokak basketbolu ile başlayan serüvenin başarılarla sürmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Çiftçi, sezon boyu mücadele ederek finale kalan ve birinci ligi garantileyen oyuncuları, kulüp yöneticilerini, teknik kadroyu ve desteğini esirgemeyen tüm taraftarlara teşekkür etti. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kağıtsporlu Gülsen, Akdeniz Karate Şampiyonu Oldu Kağıtsporlu Gülsen, Akdeniz Karate Şampiyonu Oldu
Engin Koyun: Engin Koyun: "Kulübü 1. Lig'de değil, Süper Lig'de...
Eski Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluk Yarışını Değerlendirdi Eski Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluk Yarışını...
Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’nda Şampiyon Rusya Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’nda...
Darıcalı Sporcular Cudi Cup Tenis Turnuvasında Darıcalı Sporcular Cudi Cup Tenis Turnuvasında
Yerli Ve Yabancı Sporcular, Şırnak Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı Değerlendirdi Yerli Ve Yabancı Sporcular, Şırnak Cudi Cup Tenis...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Kağıtsporlu Gülsen, Akdeniz Karate Şampiyonu...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızı Gülsen Demirtürk, bu yıl Fas'ta düzenlenen...

Haberi Oku