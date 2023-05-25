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Darıcalı Sporcular Cudi Cup Tenis Turnuvasında

Şırnak’ta bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Cudi Dağı eteklerindeki kortlarda devam ediyor.

Darıcalı Sporcular Cudi Cup Tenis Turnuvasında

25 Mayıs 2023 Perşembe 12:16

   Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı.
    Darıca Tenis Spor Kulübü de başarılı sporcuları Talha Emin Bulut ve Defne Özel  ile CUDİ CUP a katılım sağladı. Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş ve Şırnak Valisi Osman Bilgin sporcular ile hatıra fotoğrafı çekildi.  Sporcularını yanlız bırakmayan Antrenör Halil Bulut  "Darıca Tenis Kulübü olarak uluslararası bir başarıya ulaşmak bizi gururlandırdı. Bölgemize ve ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz, sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutlarım” ifadelerine yer verdi. 






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Tenis Europe U-12 Soul CupTalha Emin BulutHalil BulutDARICA TENİSşırnakCUDİ CUP
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