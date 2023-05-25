Darıcalı Sporcular Cudi Cup Tenis Turnuvasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı.

Darıca Tenis Spor Kulübü de başarılı sporcuları Talha Emin Bulut ve Defne Özel ile CUDİ CUP a katılım sağladı. Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş ve Şırnak Valisi Osman Bilgin sporcular ile hatıra fotoğrafı çekildi. Sporcularını yanlız bırakmayan Antrenör Halil Bulut "Darıca Tenis Kulübü olarak uluslararası bir başarıya ulaşmak bizi gururlandırdı. Bölgemize ve ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz, sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutlarım” ifadelerine yer verdi.













