Tilbe Şenyürek: “Rakip seçebilecek lüksümüz olmadığını düşünüyorum”

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya’yı 75-40 yendi. Maçın ardından Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Kadın A Milli Takım Yardımcı Antrönörü, Hasan Fırat Okul açıklamalarda bulundu.

“Slovakya’ya geçen yaz guruplarda yenilmiştik bizim için ayrı bir önemi vardı”

İnanılmaz bir seyirci atmosferi önünde oynadıklarını söyleyen Ayşe Cora “İzmit’te biz kendi kulüp maçımız da çok güzel seyirci oluyor. Ben Ankara’da da İstanbul’da da oynadım milli takım maçlarına çıktım bugünkü milli takım atmosferi inanılmazdı. Salondaki merdivenler bile görülmüyordu, tıklım tıklım doluydu. Hatta 5 bin kişilikmiş salon ama 7 bin küsur kişi gelmiş. Tüm Türk halkına armağan ediyoruz bu galibiyeti. İzmit halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Çünkü Slovakya’ya geçen yaz guruplarda yenilmiştik. Bizim için ayrı bir önemi vardı bu maçın. İzmit halkının karşısında, televizyonda bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrardan kutlu olsun yarın da 10 Kasım. Bugün tabii seviniyoruz ama yarın yasımız ve üzüntümüz çok derin her yıl olduğu gibi, tarifi çok zor duygular. Galibiyetle ayrıldığınız için mutluyuz” dedi.





“Rakip seçebilecek lüksümüz olmadığını düşünüyorum”

Farkın bu kadar yüksek olmasını taraftara borçlu olduklarını dile getiren Tilbe Şenyürek, “Keşke her maç evimizde olsa da taraftarımızla böyle özgüvenli, seyirci zevki yüksek maçlar oynayabilsek. İzmit müthiş bir taraftar getirmiş. Onların önünde bu galibiyeti alabilmek, eleme maçlarını galibiyetle farklı başlayabilmek bizim için önemliydi, öyle de oldu. O yüzden çok mutluyuz. Oynamadığım 3 yıl var açıkçası sakatlıklardan dolayı. Çok daha fazla olurdu ama önemli olan bu sayının içerisinde ne kadar başarı olduğu. Açıkçası çok fazla milli oldum ama daha bir madalya yok. İstiklal Marşı'nı okurken açıkçası tüylerim diken diken oldu ama bir yandan da bir buruk hissettim. Çünkü bu millete bu taraftara, bu marşa layık olmamız gerektiğini düşündüm. Bir inişteyiz bir çıkış yakalamamız lazım. Skor güzel ama bizim 2025 şampiyonasına fire vermeden gitmemiz lazım ve orada artık kadın basketbol milli takımının gerektiği yerde hak ettiği başarıyı ülkemize getirmek zorundayız. Böyle bir sorumluluk hissediyorum. Çok mutluyum ama yol çok uzun. Bizim çok daha büyük şeyler yapmamız gerekiyor. Biz bir çıkmaza girdik o yüzden rakip seçebilecek lüksümüz olmadığını düşünüyorum. Ben potansiyelimize çok güveniyorum ama deplasman maçları ya da büyük şampiyonalar evde oynadığımız gibi olmuyor. Zorlu sınavları iyi geçemedik o yüzden şimdi böyle farklı bir galibiyetin üstüne biz üçte üç yapacağız, kesinlikle birinci çıkacağız demek olmaz. Bizim maç maç hazırlanıp rakip seçmeden 2025 Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gidip artık orada ülkemizi gururlandırmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Her zaman takıma destek olduklarını gösterdiler

Kadın A Milli Basketbol Takım Yardımcı Antrönörü Hasan Fırat Okul ise, “İzmit halkının bu maça yoğun ilgi göstereceğini hepimiz biliyorduk. Bugün sadece buraya gelmeleri değil yaptıkları destek gerçekten değerliydi. Her zaman takıma destek olduklarını gösterdiler. Yaptıkları tribündeki şov bayraklar gerçekten mükemmeldi. Gurur duyuyorum 5 yıldır buradayım, İzmit halkının basketbolunun ne kadar sevdiğini ve ne kadar basketbola değer verdiğini görmek bütün federasyonun ve Türkiye'deki herkesin bunu görmesi bizim için çok mutluluk vericiydi. Kazandık darısı kulübümüzün başına” şeklinde konuştu.

İHA