DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VE VAKIF MEDENİYETİ





Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

de belgeselcinin not defteri köşesinde 2 HAZİRAN 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/dunya-cevre-gunu-ve-vakif-medeniyeti.html





İSTANBUL’UN FETHİ VE DÜNYA ÇEVRE HAFTASI DOLAYISI İLE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI KÜLLİYESİ BAHÇESİNE GÜL VE MEYVE FİDANI DİKİLEREK KUTLANMASINA CANLI ŞAHİTLİK ETTİK



İstanbul’un Fethi Haftası ile Dünya Çevre Haftası aynı döneme denk geliyor. İstanbul Fatih’i Sultan Mehmet Han dünyanın en önemli çevrecisi olarak tarihe geçen devlet adamı Fatih kanunnameleri çok önemli. Yaş kesen baş keser sözü Fatih’e ait. Fatih çok önemli bir Vakıf insanı. Gebze’ye Vakıf kurarak şehir haline getiren Çoban Mustafa Paşa Fatih döneminde Enderun mekteplerine girip okuyan çok önemli devlet adamı

Gebze Belediyesi bölgemizdeki tarihi vakıf eserlerin çevresini düzenleyip güzelleştirmeye devam ediyor. 29 Mayıs 1453’te İstanbul Fethi’nin 570.yıl dönümü ile 1 ile 7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Dünya Çevre Haftası tüm ülke genelinde kutlanıyor.

Gebze Belediyesi etkinlikler kapsamında Gebze’nin en önemli tarihi eserlerinden olan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi çevresinde gül çiçek ve Gebze’ye özgü meyve fidanı dikerek çevre gününü başlattı. Bizde bu güzel ana şahitlik yaptık gül ve kiraz fidanı dikerek fetih ve dünya çevre günü kutlama haftasına çok güzel duygularla başladık.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2590975151057076&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





Keşke tüm etkinlik ve faaliyetlerde çiçekler gül fidanları çevre düzenlemeleri ve en önemlisi bölgeye özgü yerel meyve fidanları dikilerek kutlanmalı.

Gebze Çoban Mustafa Paşa külliyesinde çevre düzeni ve gül fidanlarının dikimi muhteşemdi.



DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TARİHİ



1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tek Bir Dünya” sloganı ile sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla, 21 Mayıs 2022 tarih ve 31842 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2022/3 no’lu genelge ile 1- 7 Haziran haftasının “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanmasına karar verilmiştir.



Çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır.



Fetih Kutlamaları Gebze’den başlamalı!



İstanbul Fethi kutlamaları ile ilgili birçok makale yazıp birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı çektim.

Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de 31 Mayıs 2023’te yayınlanan makalemiz de konuya geniş yerlermiş makalelerimi sosyal medya sayfamdan da paylaşmıştı.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2590975151057076&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa







Sosyal medya ve gazetelerimizde konuyla ilgili yayınlanan makalelerimiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/fetih-kutlamalari-gebzeden-baslamali.html









https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2023/05/31/fetih-kutlamalari-gebzeden-baslamali-2/









http://www.gebzegazetesi.com/gundem/fetih-kutlamalari-gebzeden-baslamali-h51258.html









http://www.gebzegazetesi.com/fetih-kutlamalari-gebzeden-baslamali-makale,5316.html







Pazartesi günü İstanbul’un fethinin 570.Yıl dönümüydü. İstanbul’un fethi yağışlı havaya rağmen, 570 yıl sonra aynı heyecanla bir kez daha kutlandı. Biz Devri Alem Belgesel programı olarak yıllardan beri bir çağrı yapıyoruz ve bugün bu çağrımızı yineliyoruz. İstanbul’un fethi kutlamaları, fetihte önemli rol oynayan Gebze’den başlamalı. İstanbul’un Fethi, 3 Mayıs 1481’de hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Gebze’de düzenlenecek törenlerle başlamalı. Bu konudaki çağrımızı bir kez daha devlet büyüklerimize Kocaelili ilgili ve yetkililere iletiyor tarihi eserlerimiz ve doğal güzelliklerimizi koruma seferberliği başlatalım istiyorum.



İstanbul'un Fethi Gebze'de Kutlandı



İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Temsilciliği Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla kutlandı.

Program da Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi Uzman İmam Hatibi İrfan Tatlı'nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle devam eden programda coşkulu anlar yaşandı.



Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok büyük komutan olduğunu söyledi. İstanbul’un fethinin manevi değerinin büyük olduğuna değinen Özyiğit, "Bu sembolik değeri olan, bizim için manevi değeri büyük olan İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oluyor. Tarihimizdeki ana belirleyici devlet başkanlarından birisi. İşte biz bugün onu anıyoruz." dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner Fatih Sultan Mehmet'i gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmanın kendilerinin görevi olduğuna değindi.

İstanbul’un Fethi Programına Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Köksal Turan, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstanbul’un Fethi programına ulusal basın yer verdi.



https://www.sondakika.com/kultur-sanat/haber-istanbul-un-fethi-gebze-de-kutlandi-15974652/







ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİ VAKIF KÜTÜPHANESİ



Çoban Mustafa Paşa Vakıf kütüphanesindeki İbni Sinan’ın El Kanun Fittıp Kitabı Ne Oldu?

Mustafa Paşa Vakfı Külliyesinde Asırlarca kültürümüze hizmet eden vakıf kütüphanesinde bizzat Çoban Mustafa Paşa tarafından vakfedilen kitaplar kayıp Gebze Gazetesinde

www.gebzegazetesi.com

da kütüphaneye vakfedilen kitapların listesini belgeselcinin not defteri köşesinde 2 Haziran 2022 tarihinde açıklayacağım.



Vakıf Medeniyetimize Sahip Çıkalım

50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda her gün yazmanın ve belgesel çekmenin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu benim gibi hayatını medya mesleğine vakfedenler anlar. Yıllardan beri tarihi eserler ve tarihi mekanlarda belgesel çekimi yaptım son yıllarda bir eksiklik yaptığımı anladım belgeselini çektiğim muhteşem tarihi eseri hangi vakfın ve hayır sever vakıf insanının yaptığını araştırmamıştım.

Son yıllarda hayır sever tarihi vakıf insanları ve vakıf kuruluşlarını gündeme getirmek için çalışmalar yapıyor, belgeseller çekiyorum. Vakıflar Medeniyeti ile ilgili çektiğimiz birçok tv kanalında

www.iktav.com

vakfı kültür hizmeti olarak yayınlanan belgesellerimizden bazıları.



https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU





Gebze’yi şehir haline getiren Çoban Mustafa Paşa Vakfı ile ilgili araştırma yaparken çok üzüldüm. Bu vakfın malı mülkü arazisi kervansarayı dükkanları nasıl yok olduğunu gördüm. Dün bu köşede Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakıf Kütüphanesi ile ilgili yayınlanan yazım üzerine önemli bir mail aldım. Sosyal medya sayfamdan da paylaştığım makalem



https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2291864284301499/?d=n







İbni Sinan’ın Dünyaca Ünlü El Kanunu Fittıp Kitabı



Makalem üzerine Çoban Mustafa Paşa Vakfı Kütüphanesi ile ilgili yazım üzerine bu maili yazan çok değerli tarih araştırmacısı sayın Veysel Bulut Bey ile Çoban Mustafa Paşa Vakfı kütüphanesinde kayıp olan kitaplar üzerine konuştuk. İsterseniz Veysel Bulut Bey’den gelen maili birlikte okuyalım.

“… Merhaba İsmail Bey, ben İslam İşbirliği Teşkilatı’nda elyazmaları bölümü uzmanlarından Veysel Bulut. İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İRCİCA (İslam Kültür, Sanat ve Tarih Merkezi) Özbekistan ile yaptığı ortak bir çalışma ile Türkiye’deki İbn Sina el yazması eserlerinin tespitini ve bunların envanter çalışmalarını yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucu İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıb kitabı Çoban Mustafa Paşa kütüphanesinde yer alıyor. Ancak buradaki kitapların nerede olduğu ve akıbeti ile ilgile herhangi bir bilgi edinemedim. Bu konuyla alakalı olarak sizi tavsiye ettiler. Gazeteyi aradım ancak cevap veren olmadı. Lütfen bu konuyla ilgili bana dönüş yaparsanız sevinirim…”

Veysel Bulut

İslam Kültür Sanat ve Tarih Merkezi

İRCİCA Yazma Eserler Bölümü Başkanı Veysel Bey Çoban Mustafa Paşa Vakıf Kütüphanesi ile ilgili bize gönderdiği ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kitap sayfalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Veysel Bulut Bey’e gönderdiğim Çoban Mustafa Paşa Vakıf Kütüphanesi ile ilgili 30 yıl önce Ansiklopedik Kocaeli Belgeseli kitabımızda yayınlanan araştırma yazımızı yayın Gebze gazetesinde paylaşacağız.



