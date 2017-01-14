İnternet dolandırıcılarına dikkat!

Kocaeli genelinde bazı şahısların, vatandaşların cep telefonlarına mesaj atarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev hanımlarına aylık 300 TL maaş ödemesinde bulunacağını iddia ettikleri öğrenilmiştir. Mesajda, ‘’Büyükşehir Belediyesi ev hanımlarına maaş bağlıyor. Gelir durumu önemsiz. Ev hanımı olması şart’’ ibaresine yer verilmekte ve mesajda yer alan internet linkine tıklanması istenmektedir. Büyükşehir’in ev hanımlarına maaş ödenmesi şeklinde hiçbir çalışması yoktur. Vatandaşlarımızın bu yöndeki mesajlara itibar etmemesi ve böyle bir durumda emniyet güçlerine ihbarda bulunması önemle duyurulur.